Soğuk yaz tatlıları: Yaza özel tarifler

ÇİKOLATALI MUS

Malzemeler:

150 gram bitter çikolata

200 ml. krema

3 adet yumurta beyazı

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı esmer şeker

Hazırlanışı:

1 çay bardağından 2 parmak eksik kremayı ayırın, artan bir buçuk paket kremayı soğuk kalması için buzdolabına koyun. Süt ve kremayı beraber pişirin. Kaynadıktan hemen sonra yumurta koyulan kaseye yavaş yavaş ilave edin, bu sırada çırpıcı yardımı ile sürekli karıştırın. Sütün kaynarlığı ile yumurtalar çiğ kalmayacaktır. Köpük olan süt ve yumurta karışımına çikolataların hepsini ilave edin ve eriyinceye dek karıştırın.

Dolaba koyulan kremaları mixer yardımı ile sertleşene kadar başka bir kasede çırpın. Ardından kaşık yardımı ile eriyen çikolataların içine boşaltın ve yavaş yavaş kaşığı ters çevirerek karıştırın. Mousse kıvamı elde etmek için burada mixer kullanmayın. Karışımı kaselere bölüştürüp servis edebilirsiniz.