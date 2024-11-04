Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından su böreği, özellikle kahvaltı ve altın günü sofralarında baş köşede yer alıyor. İnce açılmış yufkaların arasına genellikle beyaz peynir, lor peyniri veya ıspanak gibi malzemeler konularak hazırlanan bu börek, kaynar suda haşlanıp fırınlanır. Sonuç olarak, yumuşak ve lezzetli bir börek elde edilir. Genellikle çay saatlerinde veya özel davetlerde servis edilir.