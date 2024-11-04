Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi

Altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alan su böreği, Türk mutfağında bir tepsi böreği çeşididir. Haşlanmış yufka katmanları arasına su böreğinin çeşidine göre kıyma veya beyaz peynir harcı serpiştirilip en üstü yumurtalanmış bir şekilde fırınlanarak yapılır. Su böreğinin yapımı biraz zaman alıcı olsa da, lezzeti için bu çabaya değdiği söylenebilir. Peki, pastane usulü su böreği nasıl yapılır?

Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi - 1

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından su böreği, özellikle kahvaltı ve altın günü sofralarında baş köşede yer alıyor. İnce açılmış yufkaların arasına genellikle beyaz peynir, lor peyniri veya ıspanak gibi malzemeler konularak hazırlanan bu börek, kaynar suda haşlanıp fırınlanır. Sonuç olarak, yumuşak ve lezzetli bir börek elde edilir. Genellikle çay saatlerinde veya özel davetlerde servis edilir.

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Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi - 2

Eskiden ise evliliklerde de büyük bir role sahip. Kayınvalideler gelin adaylarına su böreği yaptırır, eğer börek düzgün açıldıysa gelinin oğullarıyla evlenmesine izin verirlermiş. Eğer gelin adayı su böreğini düzgün şekilde açamazsa, güzel açmayı öğrenene kadar düğün yapılmazmış.

Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi - 3

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Malzeme:

1 kg un, 16 yumurta,
1 demet maydanoz,
500 gr kıyma, 2 paket margarin,
150 gr tereyağı, karabiber, tuz.

Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi - 4

SU BÖREĞİ TARİFİ

Unun içine 8 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuz katılıp su ile kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğrulur. Margarin eritilerek ikiye bölünür, yarısı kıyma kavurmakta, yarısı da tepsi yağlamakta kullanılır. Kıyma eritilen margarinle kavrulup, soğutulur. Kalan 8 yumurta kıymanın içine kırılır, tuz, karabiber ve maydanoz eklenir.


Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi - 5

Hamurun tamamı 8 parçaya bölünerek oklava yardımıyla yufka haline getirilir. Tepsi yağlandıktan sonra 2 yufka arasına maydanoz katılarak tepsiye yayılır. Bir tencerede tuzlu su kaynatılıp, 4 adet yufka 6’şar parçaya bölünüp, kaynamakta olan tuzlu suyun içinde iyice pişirilir. Daha sonra kevgirle alınıp, başka bir kaptaki soğuk suya bırakılır. Oradan alındıktan sonra süzgüye konulup, suyu süzdürülür. Kavrulan kıyma karışımı 4’e bölünüp dörtte biri tepsiye yufkanın üzerine serilir. Kıymanın üstüne sudan çıkan yufka parçaları serilir.

Bu şekilde mevcut kıymalarla sudan çıkan yufkalar 3’er sefer serilir. En üstte kalan 2 yufka arasına maydanoz serpilerek, böreğin üstü örtülür. Bu şekilde odun kömüründe pişirilerek servis yapılır.

Suyla yapılıyor, altın günlerinin aranan lezzetleri arasında yer alıyor: Dilim dilim yediren börek tarifi - 6

PASTANE USULÜ SU BÖREĞİNİN PÜF NOKTASI

Açacağınız yufka sayısına göre, yufka başına bir yumurta hesabıyla hamur yoğurulur. Yumurtalar çırpılır, yedire yedire un ilave edilerek hamur hazırlanır. Hamur yufka inceliğinde açılır ve sıcak suda haşlandıktan sonra temiz bezler üzerine serilip suyu çektirilir.

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