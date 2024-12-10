Suyunu kaynatıp içmek bile yetiyor! ''Hekimlerin Piri'' önerdi: Tek başına ecza deposu

Karabaş otu, İbn-i Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıb" adlı eserinde yer alan ve pek çok hastalığın tedavisinde önerilen bitkilerden biridir.

Karabaş otu, özellikle sakinleştirici etkileri ile bilinir. İçeriğindeki uçucu yağlar, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etki gösterir. Sinirleri rahatlatır, zihni dinlendirir ve gerginliği azaltır. Bu nedenle, anksiyete, stres ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıkların hafifletilmesinde tercih edilir. Aynı zamanda uykusuzluk çeken kişiler için gece rahat bir uyku sağlamaya yardımcı olabilir.