Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor

Arapça kökenli bir kelime olan kısırın, "çökelmiş" veya "yerleşmiş" anlamına geldiği bilinir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yemek kültüründe de yer bulan bu yemek, zamanla Orta Doğu'nun farklı bölgelerine yayıldı. Özellikle buğdayın yaygın kullanımı ile daha fazla çeşitlendi ve yerel malzemelerle zenginleşti.