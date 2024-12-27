Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan kısır, özellikle keyifli çay saatlerinin bir numaralı lezzetleri arasında yer alıyor. Kimi zaman kavrulmuş kimi zaman ise çiğ salçayla hazırlanan kısır, tadına doyulmaz lezzeti ile damaklarda muhteşem bir tat bırakıyor.
Arapça kökenli bir kelime olan kısırın, "çökelmiş" veya "yerleşmiş" anlamına geldiği bilinir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yemek kültüründe de yer bulan bu yemek, zamanla Orta Doğu'nun farklı bölgelerine yayıldı. Özellikle buğdayın yaygın kullanımı ile daha fazla çeşitlendi ve yerel malzemelerle zenginleşti.