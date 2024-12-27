Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan kısır, özellikle keyifli çay saatlerinin bir numaralı lezzetleri arasında yer alıyor. Kimi zaman kavrulmuş kimi zaman ise çiğ salçayla hazırlanan kısır, tadına doyulmaz lezzeti ile damaklarda muhteşem bir tat bırakıyor.

Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor - 1

Arapça kökenli bir kelime olan kısırın, "çökelmiş" veya "yerleşmiş" anlamına geldiği bilinir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yemek kültüründe de yer bulan bu yemek, zamanla Orta Doğu'nun farklı bölgelerine yayıldı. Özellikle buğdayın yaygın kullanımı ile daha fazla çeşitlendi ve yerel malzemelerle zenginleşti.

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Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor - 2

Kısırın tam olarak hangi bölgede ilk kez yapıldığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bu yemeğin kökeninin Mezopotamya, Anadolu ve Orta Doğu'nun eski yemek kültürlerinden türediği düşünülüyor.

İşte pratik kısır tarifi:

Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor - 3

MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı şeker
1,5 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı limon suyu
1/2 çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)
1 adet salatalık (doğranmış)
2-3 dal taze soğan (ince doğranmış)
1 adet domates (doğranmış)
Yarım demet maydanoz (doğranmış)

Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor - 4

HAZIRLANIŞI

Öncelikle ince bulguru geniş bir kaseye alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Karıştırdıktan sonra üzerini örtüp bulgurların şişmesini bekleyin. Bulgurlar yaklaşık 10-15 dakika içinde şişecektir.

Küçük bir kasede domates salçasını, zeytinyağını, tuz, pul biber, şeker ve nar ekşisini (isteğe bağlı) karıştırın. Karışımı bulgurların üzerine eklemeden önce iyice karıştırarak homojen bir sos elde edin.


Tadına doyulmaz kısır tarifi: Çayın yanına çok yakışıyor, deneyen vazgeçemiyor - 5

Bulgurlar şiştikten sonra salçalı karışımı üzerine dökün ve iyice karıştırın. Bulgurun tamamen sosu emmesi için karıştırmaya devam edin.

Doğranmış salatalık, domates, taze soğan ve maydanozu ekleyin. Limon suyunu da ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Kısırın karışımını karıştırdıktan sonra, 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Ardından biraz daha soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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