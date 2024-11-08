Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor

LEZZETİ KISIK ATEŞTE SAKLI

Eğer şehriyeli pilav yapacaksanız, şehriyeyi kısık ateşte kavurmalısınız. Eğer yüksek ateş kullanırsanız şehriyeler yanabilir. Bu nedenle kontrollü pişirmek oldukça önemlidir.

Şehriyeler istediğiniz rengi aldığında pirinçleri ekleyip yine bir kavurma işlemi yapmalısınız.

Bu sırada malzemeleri dışarıdan içe doğru karıştırmalısınız. Rastgele karıştırdığınız pirinçler kırılabilir ve pilavın lezzeti azalabilir. Pilavın tuzunu, pirinçleri kavururken eklerseniz pirinçlerin kırılmasını da önlemiş olursunuz.