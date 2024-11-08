Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor
Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarının başında gelen pirinç; fasulye, salata, köfte ve tavuk başta olmak üzere pek çok yemeğin yanına yakışmasıyla biliniyor. Ancak pirinci tane tane yapmak, her zaman mümkün olmayabiliyor. İşte tane tane pirinç yapmanın 5 püf noktası:
Dünya üzerinde birçok toplumun temel besin kaynaklarından biri olan pirinç, her kültürde farklı şekilde yorumlanıyor. Türkiye'de daha çok sulu yemeklerin yanında tercih edilen pirinç, her seferinde lezzetiyle sofraların baş köşesinde yerini kapıyor.