Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarının başında gelen pirinç; fasulye, salata, köfte ve tavuk başta olmak üzere pek çok yemeğin yanına yakışmasıyla biliniyor. Ancak pirinci tane tane yapmak, her zaman mümkün olmayabiliyor. İşte tane tane pirinç yapmanın 5 püf noktası:

Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 1

Dünya üzerinde birçok toplumun temel besin kaynaklarından biri olan pirinç, her kültürde farklı şekilde yorumlanıyor. Türkiye'de daha çok sulu yemeklerin yanında tercih edilen pirinç, her seferinde lezzetiyle sofraların baş köşesinde yerini kapıyor.

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Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 2

MALZEMELER

  • 1 su bardağı baldo pirinç
  • 2 su bardağı sıcak su
  • Yine 2 su bardağına yakın et veya tavuk suyu 
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (ya da margarin)
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yeteri kadar tuz
Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 3

  • Pirinçleri derin bir kaba koyup üzerine tuz serpin. Sıcak su döküp 15 ila 20 dakika kadar bekletin. Bu işlem, pirinçlerin nişastadan arınmasını sağlar.
  • Sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri, bol suda nişastası çıkana kadar yıkayın ve süzgeçte suyun süzülmesini sağlayın.
  • Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağ karışımını koyup eritin.
  • Pirinçleri ekleyip iyice kavurun. Kavurma işlemini biraz uzun yapın, pirinçler kavruldukça tane tane olacaktır.
  • Kavrulan pirinçlere 2 su bardağı sıcak su dökün, ardından tavuk veya et suyu katıp biraz karıştırın. 
  • Ocağın en küçük yerinde, kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin.
  • Üzerine temiz bir bez koyup kapağını kapatın ve bir sofra örtüsüne pilavı sarıp demlenmesini bekleyin.

Afiyet olsun.

Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 4

PİRİNÇ YAPARKEN KULLANILAN TENCERE ÖNEMLİ

Pilavı pişireceğiniz tencerenin yanmaz ve yapışmaz olmasına dikkat edin. Bunun için teflon ya da granit pilav tencerelerini kullanabilirsiniz.

Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 5

TEREYAĞI, PİLAVA ÇOK YAKIŞIYOR

Pirinçleri kavurma işleminden önce tencerede tereyağı eritirseniz, pirinçleriniz daha iyi kavrulacaktır. Restoran ve lokantalarda yapılan pilavlar da tereyağı ile yapılmaktadır.

Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 6

LEZZETİ KISIK ATEŞTE SAKLI

Eğer şehriyeli pilav yapacaksanız, şehriyeyi kısık ateşte kavurmalısınız. Eğer yüksek ateş kullanırsanız şehriyeler yanabilir. Bu nedenle kontrollü pişirmek oldukça önemlidir.

Şehriyeler istediğiniz rengi aldığında pirinçleri ekleyip yine bir kavurma işlemi yapmalısınız.
Bu sırada malzemeleri dışarıdan içe doğru karıştırmalısınız. Rastgele karıştırdığınız pirinçler kırılabilir ve pilavın lezzeti azalabilir. Pilavın tuzunu, pirinçleri kavururken eklerseniz pirinçlerin kırılmasını da önlemiş olursunuz.

Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 7

LİMON SUYU, PİLAVIN RENGİNİ AÇIYOR

Pilav pişerken eklediğiniz suya, birkaç damla limon sıkarsanız, pilavın renginin daha parlak ve beyaz olmasını sağlayabilirsiniz. Genellikle şehriyeli pilavlarda kahveleşme görülür. Bu kahverengi tonu açmak için limon damlası kullanabilirsiniz.

Tane tane pirinç pilavı yapmak çok kolaymış! İçine 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor: Bir kez deneyen bu tariften vazgeçemiyor - 8

ÇOK KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR

Pirinçlerin ve şehriyelerin tane tane olması için su ekleme işleminden sonra çok karıştırmamanız gerekiyor. Tencerenin kapağını kapatmadan önce tencere içinde bir ''+'' işareti çizerseniz, tüm malzemeler karışmış duruma gelecektir.

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