Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi

Hamura 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilavesinde bulunun ve yoğurun. Her yoğurma sürecinden sonra hamurun üzerine un serpiştirin ve hamurunuzu kapatın.



Beşinci gün sonrasında hamurun ekşimesi gerekiyor. İki gün daha aynı işlemi gerçekleştirip aynı zamanda tuz ile tatlandırmayı ihmal etmeyin. Tüm bu süreçleri uyguladıktan sonra kurutma işlemine geçiş yapabilirsiniz.



Serin ve kuru bir havada uygun bölgeye temiz çarşafı serin ve üzerine hamur parçalarından kopararak koyun. Bu parçaları ün boyunca ufaltmaya başlayın. Bir iki gün boyunca kuruyan hamur daha sonrasında çekilme durumuna gelecektir.



Kuruyan hamur parçalarını dilerseniz mutfak robotunda, dilerseniz iki el arasında ovalayarak hazır hale getirebilirsiniz. Ufaladığınız tarhanaları tekrar serin ve iyice kuruduğundan emin olun.



Ardından bez torbaya koyarak, muhafaza edebilirsiniz.