Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi

Kış mevsimi geldiğinde sofralarda sık sık yer alan tarhana çorbası zengin besin içeriğiyle tam bir şifa kaynağı. Tarhana her yörede farklı şekilde hazırlanıp pişirilebiliyor. Ancak bir yöntem var ki tarhana çorbasının faydalarını artırıyor.

Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi - 1

Tarhana yöreden yöreye farklılık göstermekle birlikte genel olarak un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların karıştırılarak mayalanması, kurutulması ve öğütülmesi işlemlerinden geçirilerek elde edilir.

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Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi - 2

Geçmişten günümüze kadar ulaşan Türk mutfağının baş tacı lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası zengin içeriğiyle vücut için güçlü bir şifa kaynağı.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın da öve öve bitiremediği ve hastalıklardan vücudu koruyan tarhananın en lezzetli ve sağlıklı tarifi herkes tarafından araştırılıyor.

Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi - 3

Özellikle gribal hastalıklarda tercih edilen çorbalardan biri olan tarhananın dikkat edilmesi gereken püf noktaları var. Tarhana çorbasını aşağıdaki malzemeler ve yöntemler pişirmek besin değerini artırarak faydasını 10 katına kadar çıkarabilir.

Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi - 4

ŞİFALI TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1,5 kilo buğday unu
  • 500 gr kuru soğan
  • 500 gr kırmızıbiber
  • 1 kilo domates
  • 1 kilo süzme yoğurt
  • 1 demet maydanoz
  • 1 demet dereotu
  • 1 demet reyhan
  • 1 demet fesleğen
  • 2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu
  • 1 bağ tarhana otu
Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi - 5

Yapılışı:

İlk olarak soğanların kabuklarını soyun. Soğanlardan sonra aynı işlemi domateslere uygulayın ve domateslerin kabuklarını soyun. Biberlerin içlerini çıkararak yıkayın. Maydanoz, reyhan, fesleğen ve dereotunu güzelce yıkayın.

Soğan, domates ve biberi büyük küpler formunda doğrayın ardından uygun boyuttaki bir tencerenin içerisine alın. Ardından sebzelerin üzerine Üzerine tarhana otunu da bütün şekilde koyun. Kısık ateşe alarak pişirmeye başlayın.

Tüm malzemeler uygun formda piştikten sonra tarhana otunu üzerinden alın ve pişen malzemeyi yoğurma kabının içerisine alın. Malzeme soğuduktan sonra üzerine un ve süzme yoğurdu ilave edip yoğurmaya başlayın.

Maydanoz, dereotu, fesleğen ve reyhanı güzelce doğrayın ve hamurun içerisine ilave edin. Tekrardan yoğurma işlemine başlayın. Ardından hamurun üzerini kapatacak şekilde un serpin ve hamurun üzerini pamuklu beyaz bir bez yardımıyla yoğurun.

Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi - 6

Hamura 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilavesinde bulunun ve yoğurun. Her yoğurma sürecinden sonra hamurun üzerine un serpiştirin ve hamurunuzu kapatın.

Beşinci gün sonrasında hamurun ekşimesi gerekiyor. İki gün daha aynı işlemi gerçekleştirip aynı zamanda tuz ile tatlandırmayı ihmal etmeyin. Tüm bu süreçleri uyguladıktan sonra kurutma işlemine geçiş yapabilirsiniz.

Serin ve kuru bir havada uygun bölgeye temiz çarşafı serin ve üzerine hamur parçalarından kopararak koyun. Bu parçaları ün boyunca ufaltmaya başlayın. Bir iki gün boyunca kuruyan hamur daha sonrasında çekilme durumuna gelecektir.

Kuruyan hamur parçalarını dilerseniz mutfak robotunda, dilerseniz iki el arasında ovalayarak hazır hale getirebilirsiniz. Ufaladığınız tarhanaları tekrar serin ve iyice kuruduğundan emin olun.

Ardından bez torbaya koyarak, muhafaza edebilirsiniz.

Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi - 7

TARHANA NASIL PİŞİRİLİR?

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. 


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