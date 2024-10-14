Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 10 katına çıkarıyor: İşte hastalıksavar tarhana tarifi
Kış mevsimi geldiğinde sofralarda sık sık yer alan tarhana çorbası zengin besin içeriğiyle tam bir şifa kaynağı. Tarhana her yörede farklı şekilde hazırlanıp pişirilebiliyor. Ancak bir yöntem var ki tarhana çorbasının faydalarını artırıyor.
Tarhana yöreden yöreye farklılık göstermekle birlikte genel olarak un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların karıştırılarak mayalanması, kurutulması ve öğütülmesi işlemlerinden geçirilerek elde edilir.