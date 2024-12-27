Tatlı ve tuzlu bir arada: Osmanlı saray mutfağının en gözde yemeğinin tarifi
Mutancana, Osmanlı mutfağının en özel yemeklerinden biridir ve tarih boyunca saray sofralarında yer almıştır. Tatlı ve tuzlunun mükemmel uyumunu yansıtan bu yemek, genellikle kuzu eti veya dana etiyle hazırlanır ve içine kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik gibi kuru meyveler ile badem veya çam fıstığı gibi kuruyemişler eklenir.
Toprak kapta pişirilmiş anlamına gelen15-16 yüzyıl, şekerli, meyveli bir Saray Yemeğidir.
Genellikle pilavla veya taze ekmekle servis edilen mutancana, Osmanlı mutfağındaki Doğu ve Batı etkilerinin güzel bir yansımasıdır.