Tavuğun en faydalı yeri neresi?
Tavuk eti, yüksek protein içeriğiyle kilo kontrolünü sağlamanın yanı sıra vücudun enerji seviyelerini de yükseltir. Tavuğun en faydalı kısmı, bireylerin sağlık ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Bağırsak sağlığını korumak isteyenler genellikle tavuğun suyunu içerken, demir eksikliği olan kişilerin ise tavuk butu tüketmesi tavsiye edilir.
Tavuk göğsü, vücuda kaliteli protein sağlar. Kas gelişimi ve onarımı için gereklidir. Yüksek protein içeriği, tok kalmayı kolaylaştırır. Tavuk göğsü, B6 vitamini açısından zengindir. Bu vitamin, enerji üretimi ve sinir sistemi sağlığı için önemlidir.