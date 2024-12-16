Tavuğun en faydalı yeri neresi?

Tavuk ciğeri de demir açısından oldukça zengindir. Demir, kan yapımı için gerekli olup özellikle anemi sorunu olanlar için faydalıdır. Ayrıca, B12 vitamini içerdiğinden sinir sistemi sağlığını destekler. Tavuk ciğeri, yüksek oranda A vitamini içerir. Bu vitamin, göz sağlığı ve cilt sağlığı için önemlidir. Ciğerde, hücre bölünmesi ve DNA sentezi için etkili bir vitamin olan folat bol bol bulunur.