Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği

"GÜNLÜK MAYA OLMASI ÖNEMLİ"

Özellikle yazın çok müşterisinin olduğunu söyleyen Mermer, ekmeğin katkısız olduğunu ve nohut mayasının ekmeği farklı kıldığını anlattı.

Ekmeğin bir haftaya kadar rahatlıkla tüketilebildiğini söyleyen Mermer, "Sabah yaptığım maya gece 12'de hazır oluyor ve yoğuracak hale geliyor. Kazana alıp un ekleyip karıştırıyoruz. Yaklaşık bir saat orada bekliyor. Tavada kabarmaya bırakıyoruz. Günlük maya olması önemli" diye konuştu.