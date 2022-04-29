Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.04.2022 - 14:39
İzmir'in Tire ilçesinde, adını üretildiği Kahrat Mahallesi'nden alan köy ekmeği, hamuruna katılan nohut mayası sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor.
Geçmişte mahalledeki tüm evlerde üretilen Kahrat ekmeği, son yıllarda mahalledeki iki fırında üretiliyor.
Su, un, tuz ve maya karıştırılarak yoğrulan hamura, önceden hazırlanan nohut mayası katılıyor.
Uzun süredir fırıncılık yapan 66 yaşındaki Melahat Mermer, eşini ikna ederek 38 yıl önce bu işe başladığını söyledi.
Normal ekmek yaparak bu işe başladıklarını belirten Mermer, "Önce normal ekmek yaptık. Mahalleden Kahrat ekmeği pişirmek için fırına geliyorlardı. Bayramlarda, düğünlerde, asker yemeklerinde, mevlitlerde, toplantılarda yoğun sipariş almaya başladık ve bugünlere geldik" dedi.
Özellikle yazın çok müşterisinin olduğunu söyleyen Mermer, ekmeğin katkısız olduğunu ve nohut mayasının ekmeği farklı kıldığını anlattı.
Ekmeğin bir haftaya kadar rahatlıkla tüketilebildiğini söyleyen Mermer, "Sabah yaptığım maya gece 12'de hazır oluyor ve yoğuracak hale geliyor. Kazana alıp un ekleyip karıştırıyoruz. Yaklaşık bir saat orada bekliyor. Tavada kabarmaya bırakıyoruz. Günlük maya olması önemli" diye konuştu.
Mermer, havaların ısınmaya başlamasıyla yoğunluklarının arttığını, gücü yettiğince kadar bu işi sürdürmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.
İşte Kahrat ekmeğinin yapılışı...