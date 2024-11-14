Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi

Tuzlama, aslında geleneksel işkembe çorbasının bir çeşidi olarak kabul edilebilir, ancak bazı farklarla dikkat çeker. Bu farkların başında işkembenin büyük doğranması ve miktarının diğer işkembe çorbalarına göre daha fazla olması gelir. Bu, tuzlamayı diğer işkembe çorbalarından ayıran temel özelliklerden biridir. Peki tuzla çorbası nasıl yapılır?

Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi - 1

Tuzlama, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Orta Anadolu’da yaygın olarak tüketilen bir çorba türüdür. Yerel mutfaklarda, özellikle soğuk kış günlerinde, güçlü bir lezzet arayanlar için vazgeçilmezdir. Çorbanın tuzlu ve baharatlı yapısı, hem vücuda ısınma sağlar hem de tat alma duyularına hitap eder.

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Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi - 2

Tuzlama çorbasının en belirgin özelliği, işkembenin iri iri doğranarak kullanılmasıdır. İşkembe çorbası genellikle ince doğranmış işkembe ile yapılırken, tuzlamada işkembe daha iri doğranır, bu da çorbaya farklı bir doku ve tat kazandırır. Ayrıca, bu çorbanın içinde et ve baharatlar daha yoğun şekilde kullanılır. Özellikle kış aylarında tercih edilen tuzlama, soğuk havalarda vücuda enerji verir, besleyici ve doyurucu özelliğiyle dikkat çeker.

Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi - 3

TUZLAMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

500 gram işkembe (iyi yıkanmış ve iri iri doğranmış)
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan (isteğe bağlı, doğranmış)
1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ince doğranmış)
1 çay bardağı sirke
1 çay bardağı limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre arttırılabilir)
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kararbiber
1 çay kaşığı kimyon
2 litre su
1 yemek kaşığı un (kıvamı için)
1 çorba kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, çorbanın kıvamını yumuşatmak için)

Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi - 4
Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi - 5

TUZLAMA NASIL YAPILIR?

Yapılışı:

İşkembeyi Hazırlayın: İşkembeyi bol su ile iyice yıkayın ve iri iri doğrayın. Bu çorbada işkembe büyük parçalarda kullanıldığı için doğrama işlemine dikkat edin.

İşkembeyi Haşlayın: Bir tencereye işkembeleri alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 çay bardağı sirke ekleyin. Sirke, işkembenin kokusunu alacak ve etin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Kaynadıktan sonra oluşan köpüğü alın ve işkembeyi yaklaşık 30-40 dakika kadar haşlayın.

Soğan ve Baharatlar: Ayrı bir tavada sıvı yağı ve tereyağını ısıtın. Doğradığınız soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Sarımsağı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ardından pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyin. Baharatlar iyice karıştıktan sonra, kavrulmuş soğan ve baharat karışımını haşlanan işkembelere ekleyin.

Un ve Suyu Ekleyin: Çorbanın kıvamını artırmak için bir yemek kaşığı unu, bir miktar suyla açın ve çorbaya ekleyin. Ardından 2 litre suyu ekleyin ve karıştırın. Çorbanız kaynamaya başlayınca, işkembelerin ve tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olun.

Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi - 6

Pişirme: Tuzunu ve baharatlarını kontrol edin, gerekiyorsa ekleme yapın. Çorbanın kaynamaya devam etmesini sağlayın ve işkembelerin tamamen pişmesini bekleyin. Bu işlem yaklaşık 20-30 dakika sürebilir.

Yoğurt (isteğe bağlı): Çorbanın kıvamını yumuşatmak ve kremamsı bir doku kazandırmak için bir yemek kaşığı yoğurdu ekleyebilirsiniz. Yoğurdu çorbaya ekledikten sonra karıştırın ve 5 dakika daha pişirin.

Servis: Çorbanız hazır! Tuzlama çorbasını sıcak olarak, yanında limon ve sirke ile servis edebilirsiniz. Ayrıca üzerine kırmızı pul biberli tereyağı gezdirerek lezzetini artırabilirsiniz.

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