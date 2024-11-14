Tek kaşıkta vücuda enerji veren çorba: Tuzlama çorbası nası yapılır? Esnaf lokantası tadında tuzlama tarifi

TUZLAMA NASIL YAPILIR?

Yapılışı:



İşkembeyi Hazırlayın: İşkembeyi bol su ile iyice yıkayın ve iri iri doğrayın. Bu çorbada işkembe büyük parçalarda kullanıldığı için doğrama işlemine dikkat edin.



İşkembeyi Haşlayın: Bir tencereye işkembeleri alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 çay bardağı sirke ekleyin. Sirke, işkembenin kokusunu alacak ve etin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Kaynadıktan sonra oluşan köpüğü alın ve işkembeyi yaklaşık 30-40 dakika kadar haşlayın.



Soğan ve Baharatlar: Ayrı bir tavada sıvı yağı ve tereyağını ısıtın. Doğradığınız soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Sarımsağı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ardından pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyin. Baharatlar iyice karıştıktan sonra, kavrulmuş soğan ve baharat karışımını haşlanan işkembelere ekleyin.



Un ve Suyu Ekleyin: Çorbanın kıvamını artırmak için bir yemek kaşığı unu, bir miktar suyla açın ve çorbaya ekleyin. Ardından 2 litre suyu ekleyin ve karıştırın. Çorbanız kaynamaya başlayınca, işkembelerin ve tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olun.



