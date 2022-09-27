Tescilli Erzincan tulum peynirinin yayladan sofraya yolculuğu

Yörede 300 bini anaç 550 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"8-9 bin tona yakın peynir üretimimiz bulunuyor. İnşallah bu peynirimiz, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde vatandaşlarımızın sofralarında yerini alıyor. Özellikle Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretli olduğunu belirtmek istiyoruz. İyi bir sezon geçirdik, yayla sezonunda da bütün üreticilerimize teşekkür ediyoruz."