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Tescilli İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi: Tarihi 150 yıl önceye dayanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 02.08.2022 - 11:44

Coğrafi işaret tesciliyle korunan sokak lezzeti İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Kumru günün her öğününde soğuk veya sıcak olarak tüketiliyor. Yaklaşık 150 yıldır yapıldığı bilinen kumrunun sıcak olarak servisinin 1940'lardan sonra yaygınlaştığı ifade ediliyor.

Tescilli İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi: Tarihi 150 yıl önceye dayanıyor - 1

Kentteki fırınlarda nohut mayası kullanılarak yapılan kumru ekmeği, orta kısmı daha geniş ve uç kısımlarına doğru incelen yapısıyla şekil olarak kuşun gövdesine benzediği için bu isimle anılıyor.


Tescilli İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi: Tarihi 150 yıl önceye dayanıyor - 2

kumrusu, en önemli özelliği olan üzeri susamlı ekmeğin içine İzmir tulum peyniri, domates ve yeşil biber konularak soğuk sandviç veya kızarmış sucuk, salam ve kaşarla sıcak sandviç olarak servis edilebiliyor.


Tescilli İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi: Tarihi 150 yıl önceye dayanıyor - 3

Yaklaşık 150 yıldır yapıldığı bilinen kumrunun sıcak olarak servisinin 1940'lardan sonra yaygınlaştığı ifade ediliyor.


Tescilli İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi: Tarihi 150 yıl önceye dayanıyor - 4

Kızartılmış ekmeğin içine mangalda pişirilen sucuk ve salam dilimleri, eritilmiş kaşar ve domatesin konmasıyla hazırlanan sıcak kumru, İzmir'in önde gelen turizm merkezi Çeşme'nin de markalaşmış sokak lezzetleri arasında yer alıyor.


Tescilli İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi: Tarihi 150 yıl önceye dayanıyor - 5

Sıcak kumrunun içine tercihe göre sosis, salça veya turşu gibi malzemeler de eklenebiliyor.


Tescilli İzmir kumrusu lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi: Tarihi 150 yıl önceye dayanıyor - 6

İzmir Ticaret Odasının girişimleriyle 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen İzmir kumrusu, birçok noktada bulunan büfe ve seyyar tezgahlardan alınabiliyor.

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