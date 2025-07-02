Trabzon yağlaması nasıl yapılır? (Yağlı pide tarifi)
Üzerine yumurta kırılan Trabzon yağlısı, Karadeniz’in meşhur peynirli pidesinin "yumurtalı" versiyonudur ve özellikle kahvaltılarda ya da fırınlardan sıcacık çıktığında afiyetle tüketilir. Evde kolayca yapabileceğin yumurtalı Trabzon yağlısı tarifini derledik.
Karadeniz mutfağının sevilen hamur işi tariflerinden biri olan Trabzon yağlaması, özellikle son dönemde MasterChef gibi programlarla yeniden gündeme geldi. Bol tereyağlı yapısı ve eriyen peyniriyle tanınan bu geleneksel lezzet, artık üzerine yumurta kırılarak hazırlanan versiyonuyla da büyük ilgi görüyor.