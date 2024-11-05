Trabzon'un yüzyıllık lezzeti tescillendi! ''Dünya bunun peşinde''

Trabzon'a özgü lezzetlerden biri olan Trabzon kuymağı, coğrafi işaret tescili aldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kuymağın tescil kazanmasından çok mutlu olduklarını belirterek ''Bundan sonra kuymak artık Trabzon'la anılacak'' dedi.

Trabzon'un yüzyıllık lezzeti tescillendi! ''Dünya bunun peşinde'' - 1

Trabzon'a özgü lezzetlerden biri olan Trabzon kuymağı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı başvuru sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescili aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Trabzon'un yüzyıllık lezzeti tescillendi! ''Dünya bunun peşinde'' - 2

''DÜNYA BUNUN PEŞİNDE''

Bir restoranda düzenlenen Trabzon Kuymağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Teslim Töreni'nde konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Her gün yeni bir şey söylediğimizde işte bunun adı yeni fikirler oluyor. Eğer bunları paraya çevirebilirseniz, bunları ticarileştirebilirseniz, bunları fabrikasyon ya da endüstri içerisinde ekonomiye katabilirseniz o zaman para da kazanıyorsunuz. Dünya bunun peşinde. Bizler de belki bunun peşindeyiz. Bazen de kültürümüzü devam ettirmektir. Para kazanmakla birlikte Trabzon'a gidilince ne görünür, ne yenilir diye konuşulur. Gezilecek pek çok destinasyonumuz var. Bir taraftan da ne yenilir denildiğinde işte kuymak burada öne çıkıyor. Kuymak, yüzyıllardır yapılıyor. Üç dört çeşit kuymak bulabilirsiniz. Patent Enstitüsü, kuymağın Trabzon mutfağının bir ürünü olduğunu tescilledi. Bunun için gayret eden bütün arkadaşlarımıza, teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan sonra kuymak artık Trabzon'la anılacak” dedi.

Trabzon'un yüzyıllık lezzeti tescillendi! ''Dünya bunun peşinde'' - 3

TRABZON KUYMAĞI İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 kase kadar telli peynir, imansız peynir ve kaşar peyniri karışımı
  • Tuz (peynirlerin tuz oranına göre istediğiniz ölçüde)
Trabzon'un yüzyıllık lezzeti tescillendi! ''Dünya bunun peşinde'' - 4

YAPILIŞI:

  • Bakır ya da teflon tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını koyup eritelim.
  • 4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ekleyip unumuzu kavuralım.
  • Hafif rengi dönüp kokusunu verince 2 su bardağı soğuk suyumuzu da yavaş yavaş ekleyelim.
  • Topaklanma olmaması için karıştıralım.
  • Altı kısık bir şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirelim.
  • Bu aşamada peynirli karışımımızı ekleyip fazla karıştırmadan peynirimiz eriyip tekrar yağı yüzüne çıkınca altını kapatalım ve sıcak sıcak servis edelim. Afiyet olsun.
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