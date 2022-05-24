Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 24.05.2022 - 11:51

'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar New York Türkevi'nde ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tanıtıldı.

Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 1

'Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla Türkiye'nin ve Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, konuklara Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Türk mutfağına özgü yemekler ve tatlılar, New York ve Çin’de tanıtıldı.

Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 2

New York’ta düzenlenen etkinlikte ünlü Türk şef İsmet Saz'ın hazırladığı yemekler ikram edilirken, Hong Kong'da aşçı Ali Dereli'nin sunumları yer aldı. 

Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 3

Hong Kong’da konuklara başlangıç için vejetaryen, etli ve deniz ürünlü seçeneklerin bulunduğu tadım menüsü sunuldu.

Menüde yeşil fasulye, imam bayıldı, soğan ve yeşil domates dolması gibi zeytinyağlıların yanı sıra ıspanaklı tepsi böreği, içli köfte ve kalamar dolma yer aldı.

Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 4

Ana yemek olarak hünkarbeğendi ve fırında tuzda Ege levreği ikram edildi.

İncirli, narlı Akdeniz salatası ile tatlı olarak bülbül yuvası da ana yemeğe eşlik etti.

Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 5

İçecek menüsünde, ev yapımı limonatanın yanı sıra iştah açıcı ve sindirime yardımcı geleneksel badem ve demirhindi şerbetleri yer aldı.

Etkinlik sonunda Türk kahvesi ve çay ikramı yapıldı.​

Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 6

Öte yandan New York’ta Türk mutfağının tanıtıldığı etkinliğe çok sayıda yabancı diplomat ve gazeteci katılırken, etkinlikte İzmir Dans Sanat Grubu da halk oyunları sergiledi.

İşte Türk Mutfağı Haftası kapsamında New York ve Hong Kong'da yapılan etkinliklerden kareler...

Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 7
Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 8
Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 9
Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 10
Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 11
Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 12
Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 13
Türk mutfağı New York ve Hong Kong’da tanıtıldı - 14

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