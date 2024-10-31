Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok

Elazığ'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar, en lezzetli ve yağlı döneminde olmasından dolayı palamudu tercih ediyor. Türkiye'de sadece Elazığ'da kilo ile satılan palamut, 180 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 1

Elazığ'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitleri de artmaya başladı. Havaların sıcak olmasından dolayı tezgahlarda bol balık çeşit olmamasına rağmen vatandaşların balığa olan rağbeti sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 2

Balıkçılara gelen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise palamut balığı yer aldı. Vatandaşlar palamut balığının yanı sıra Elazığ'ın göl balık çeşitleri olan alabalık, sazan ve somon balığını da tercih ediyor. Türkiye'de sadece Elazığ'da kilo ile satılan palamut, yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 3

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte çeşitliliğin arttığını belirten balıkçı Ramazan Erdoğan, şunları söyledi:

“Sezonun en çok tercih edilen balık türü şu anda Karadeniz palamudu. Şu an Karadeniz palamudu en lezzetli ve yağlı zamanındadır. Onun yanında hamsi çeşidimiz de artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Fiyat olarak yüksekten geldi ama artık yavaş yavaş düşmeye başladı. Müşterilerin isteği var fakat halen bizim istediğimiz düzeyde değil. Bunun sebebi de burada hava güneşli olduğu zaman vatandaşlar balığı çok hatırlamıyor.''

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 4

''AŞIRI BİR PAHALILIK YOK''

''Yağmur başlarsa havalar da biraz daha soğursa çeşitlilik artacaktır. Hamsinin pahalı olmasının sebeplerinden birisi de palamudun bol olmasıdır. Palamut hamsi ile beslenen bir balık çeşidi olduğu için tam sezonudur. Palamudun yanında Elazığ'ın sazan, alabalık ve somon balığımız en fazla ilgi gören balık çeşitleri arasındadır. Fiyatları günümüz şartlarına göre endekslersek aşırı bir pahalılık yok. 1 kilogram balık ücreti ile 3 kişilik bir aile çok rahat doyabiliyor. Geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış var. Diğer besin gruplarına göre balık fiyatları gayet normal. Bir kilo et parası ile 4-5 kilogram balık alabiliyorsunuz. Hava soğudukça balık çeşitleri daha fazla olacak bundan dolayı da fiyatlarda düşüş olacaktır.''

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 5

Vitamin, protein, peptit, amino asit ve mineral bakımından zengin olan palamut; magnezyum, çinko, demir, flor, iyot ve selenyum oranıyla da dikkat çeker.

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 6

Kalp rahatsızlığı olan kişiler, düzenli palamut tüketimi sonucunda kalp fonksiyonlarının başarılı bir şekilde normale dönmesini sağlayabilir. Palamut tüketimi, kalp krizi geçirme riskini de büyük ölçüde azaltır.

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 7

Odak seviyesini artırmaya yönelik özellikler taşıyan palamut balığı, ileriki yaşlarda görülebilecek olan Alzheimer hastalığına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 8
Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok - 9
DAHA FAZLA GÖSTER