Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok

''AŞIRI BİR PAHALILIK YOK''

''Yağmur başlarsa havalar da biraz daha soğursa çeşitlilik artacaktır. Hamsinin pahalı olmasının sebeplerinden birisi de palamudun bol olmasıdır. Palamut hamsi ile beslenen bir balık çeşidi olduğu için tam sezonudur. Palamudun yanında Elazığ'ın sazan, alabalık ve somon balığımız en fazla ilgi gören balık çeşitleri arasındadır. Fiyatları günümüz şartlarına göre endekslersek aşırı bir pahalılık yok. 1 kilogram balık ücreti ile 3 kişilik bir aile çok rahat doyabiliyor. Geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış var. Diğer besin gruplarına göre balık fiyatları gayet normal. Bir kilo et parası ile 4-5 kilogram balık alabiliyorsunuz. Hava soğudukça balık çeşitleri daha fazla olacak bundan dolayı da fiyatlarda düşüş olacaktır.''