Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Kalp hastalığı riskini azaltıp odak süresini artırıyor: İçinde yok yok
Elazığ'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar, en lezzetli ve yağlı döneminde olmasından dolayı palamudu tercih ediyor. Türkiye'de sadece Elazığ'da kilo ile satılan palamut, 180 liradan alıcı buluyor.
Elazığ'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitleri de artmaya başladı. Havaların sıcak olmasından dolayı tezgahlarda bol balık çeşit olmamasına rağmen vatandaşların balığa olan rağbeti sürüyor.