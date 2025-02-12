Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor, kilosu bin lira: Yüzde yüz koyun etinden yapılıyor

Erkoyuncu, ''Siirt'in yaylarında yetişen koyun etinden yapılıyor. Sucuklara vatandaşlarımızın yoğun talep ve ilgisi var. Siirtli vatandaşlar çok seviyor. İstanbul'a, Yalova'ya, Bursa'ya çok gönderdiğimiz oluyor. Diğer sucuklardan ayıran önemli özelliği kesinlikle koyun eti olmasıdır. Danan eti kullanmıyoruz. Diğer illerde yapılan sucuklar genelde dana etinden yapılıyor, sarımsaklı ve bol baharatlı oluyor. Bunda yoğun baharat yok. Acısız isteyenler var, acılı isteyenler var. Bunları biz kendimiz siparişe göre hazırlıyoruz. Siirt sucuğunun bir başka özelliği de soğuk havada asılı halde kuruyor olmasıdır. Fabrikasyon değil, fırınlama olayı yok bunlarda. Sucuklar yazın olmaz. Yazın sıcak havadan ve güneşten dolayı bozulur. Bunlar serin ve sert havayı seviyor'' dedi.





