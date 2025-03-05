Türkülere konu olan kebap: 200 yıllık tarifle yapılıyor



Keklik kebabının Osmanlı mutfağından yadigar kalan bir yemek olduğunu ve 200 yıldır aynı tarifte yapıldığı anlatan aşçı Samet Özlü, "Bugün Bilecik yöresel yemeklerinden, keklik kebabını yapacağız, Bilecik'te türkülere konu olmuş keklik kebabını kendi ustam olan Hasan ustanın tarifi ile onunda bana anlatmasıyla, ‘ustanın, ustasının, ustasından' anlatmanın tarifi ile yani yaklaşık 200 yıllık bir tarifle yapacağız. Osmanlı mutfağı bilindiği üzere tatlı, ekşi lezzetler karışımı ile yapılıyor.





