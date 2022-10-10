Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin 400 kişi katıldı. Etkinlikte 261 bin 500 kilogram et, 196 bin 800 litre şalgam tüketildi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 1

Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin 400 kişinin katıldığı bildirildi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 2

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 193 dönümlük alanda düzenlendiği belirtildi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 3

Üç gün boyunca devam eden festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı ve 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 4

Türkiye'nin en büyük lezzet festivali olma özelliği taşıyan etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceği aktarıldı.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 5
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 6
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 7
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 8
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 9
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 10
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 11
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 12
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 13
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 14
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 15
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 16
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 17
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 18
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi - 19

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