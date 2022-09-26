Uluslararası Food Fest Antalya 800 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Dünya turizminin göz bebeği Antalya, üç gün boyunca gastronomi şölenine ev sahipliği yaptı. Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya’nın kapanışı da coşkulu oldu. Yerli ve yabancı dünyaca ünlü konuklara ve birbirinden renkli etkinliğe ev sahipliği yapan festivali yurt içi ve yurt dışından 800 bine yakın kişi ziyaret etti.

Turizmin kalesi Antalya, dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olduğunu da kanıtladı. Akdeniz lezzetlerini, Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak kültürünü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmeyi amaçlayan uluslararası gastronomi festivalinde; dünyadan ve Türkiye’den ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geldi.