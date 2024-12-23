Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor
Ana malzemeleri pirinç ve kıyma olan kadınbudu köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez ve en beğenilen yemeklerinden biridir.Kalan pilavı değerlendirmenin en lezzetli yollarından biri, onu kadınbudu köfteye dönüştürmektir. Hem israfı önler hem de sofranıza nefis bir yemek ekler. İşte kalan pilavı kullanarak yapabileceğiniz kolay ve lezzetli kadınbudu köfte tarifini derledik...
Kadınbudu köfte; kıyma, soğan, pirinç, yumurta, sıvı yağ, karabiber, tuz ile yapılan bir tür köftedir. Osmanlı mutfağında yer alır. Hem soğuk meze olarak hem de sıcak yemek olarak yenebilir.