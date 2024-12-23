Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor

Kızartma işlemi için yağın iyice ısınmış olması da kritik bir noktadır. Yağ yeterince sıcak değilse köfteler fazla yağ çeker ve çıtır bir doku elde edemezsiniz. Doğru sıcaklıkta kızartıldığında köfteler hem dışı altın renginde, çıtır bir dokuya sahip olur hem de içi yumuşacık kalır. Bu püf noktalarıyla kadınbudu köfteniz her seferinde kusursuz bir lezzet sunacaktır.