Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor

Ana malzemeleri pirinç ve kıyma olan kadınbudu köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez ve en beğenilen yemeklerinden biridir.Kalan pilavı değerlendirmenin en lezzetli yollarından biri, onu kadınbudu köfteye dönüştürmektir. Hem israfı önler hem de sofranıza nefis bir yemek ekler. İşte kalan pilavı kullanarak yapabileceğiniz kolay ve lezzetli kadınbudu köfte tarifini derledik...

Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 1

Kadınbudu köfte; kıyma, soğan, pirinç, yumurta, sıvı yağ, karabiber, tuz ile yapılan bir tür köftedir. Osmanlı mutfağında yer alır. Hem soğuk meze olarak hem de sıcak yemek olarak yenebilir.

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Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 2

KADINBUDU KÖFTE İPUÇLARI

Kadınbudu köftenin mükemmel bir kıvamda olması için pirincin doğru şekilde haşlanması büyük önem taşır. Pirinçleri, 1 litre kadar suyun içine bir tutam tuz ekleyerek haşlamalısınız. Haşlama süresi en fazla 15 dakika olmalıdır; bu süre pirinçlerin yumuşaması için yeterlidir. Daha uzun süre haşlanırsa pirinçler dağılabilir ve köfte harcınızın kıvamını bozabilir. Ayrıca, haşlanan pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce tamamen soğumalarını beklemek, köftelerin daha kolay şekil almasını sağlar.


Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 3

ÇITIR ÇITIR OLMASI İÇİN UNLAMA İŞLEMİ ÖNEMLİ

Köftelerin dışının çıtır çıtır olması ve güzel bir şekilde kızarması için unlama işlemi oldukça önemlidir. Köfteleri şekillendirdikten sonra un serpilmiş bir tepsiye yerleştirin ve üzerlerine de hafifçe un serpiştirin. Bu işlem, köftelerin yumurtayı daha iyi tutmasını sağlayarak kızartma sırasında dağılmalarını önler.

Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 4

Kızartma işlemi için yağın iyice ısınmış olması da kritik bir noktadır. Yağ yeterince sıcak değilse köfteler fazla yağ çeker ve çıtır bir doku elde edemezsiniz. Doğru sıcaklıkta kızartıldığında köfteler hem dışı altın renginde, çıtır bir dokuya sahip olur hem de içi yumuşacık kalır. Bu püf noktalarıyla kadınbudu köfteniz her seferinde kusursuz bir lezzet sunacaktır.

Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 5

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kalan pilav
300 gram kıyma (yarısı çiğ, yarısı kavrulmuş olarak kullanılır)
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta (köfte harcına)
2 yemek kaşığı un
Tuz, karabiber, kimyon (damak zevkinize göre)
Kaplama için:
2 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu veya un

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 6

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanı Kavurun:

Kuru soğanı ince ince doğrayın ve kıymanın yarısıyla birlikte tavada kavurun. Üzerine tuz ve baharatları ekleyerek lezzetlendirin. Soğuması için bir kenara alın.



Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 7

Köfte Harcını Hazırlayın:

Bir karıştırma kabına kalan pilavı, çiğ kıymayı, kavrulmuş kıymayı, bir yumurtayı, baharatları ve unu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurarak homojen bir harç elde edin.

Köfte Şekli Verin:

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yassı, oval köfte şekli verin.

Kaplama İşlemi:

Köfteleri önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa (veya una) bulayın.

Usta aşçılar bu yöntemi kullanıyor: Kalan pilavdan yapılıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor - 8

Kızartın:

Tavaya sıvı yağı alın ve kızdırın. Köfteleri arkalı önlü kızartarak altın sarısı bir renk almasını sağlayın. Fazla yağını almak için kağıt havlu serili bir tabağa alın.

Servis:

Kadınbudu köfteleri sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurt veya salata ile sunarak lezzeti tamamlayabilirsiniz.

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