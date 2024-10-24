Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor

İlk olarak Orta Doğu'da ortaya çıkan ancak yıllar içerisinde Türkiye'de de favori et yemeklerinin başında gelen kebap, özellikle Adana ve Şanlıurfa halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Genellikle ustaların elinden yemeye alışık olduğumuz kebabı, evde hazırlamak da mümkün.

Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor - 1

Tarihi, insanoğlunun ateşi bulduğu döneme kadar uzanan kebap, Selçuklu'dan sonra Osmanlı mutfağının da baş tacı olmuştu. Şimdilerde hala popülerliğini koruyan kebapı, siz de evde kendi el lezzetinizle yapabilirsiniz.

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Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor - 2

Adana kebap için malzemeler

  • 500 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 100 gr kuyruk yağı ya da iki yemek kaşığı tereyağ
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet kapya biber
  • 1 çay kaşığı biber salçası
  • Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber de koyabilirsiniz.
Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor - 3

Lavaş için:

  • 2 su bardağı ılık su
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ
  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un
Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor - 4

İlk olarak soğanı ve kapya biberi rondodan geçirin. Suyunu iyice sıkın. Kıymanın içerisine ekleyin.
Tuz ve karabiberi de ekleyip yoğurun. Ardından dinlenmesi için dolaba kaldırın.


Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor - 5

Bu sırada lavaş için un hariç bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alın. Unu kontrollü ekleyip kıvamlı bir hamur yoğurun ve yarım saat kadar mayalayın. Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı yuvarlak açıp tava da arkalı önlü pişirin.


Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor - 6

KEBAPIN PÜF NOKTASI

Pişen lavaşları bir bez ya da örtüyle güzelce sarın. Dinlenen kıymayı yumruk büyüklüğünde parçalar halinde alıp şişe geçirin. Kebap şeklini verip döküm tava da yada normal tava da pişirin.
Lavaş ekmeği arasında domates, biber soğanla servis edebilirsiniz.

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