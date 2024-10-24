Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor

Bu sırada lavaş için un hariç bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alın. Unu kontrollü ekleyip kıvamlı bir hamur yoğurun ve yarım saat kadar mayalayın. Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı yuvarlak açıp tava da arkalı önlü pişirin.





