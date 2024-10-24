Ustaları kıskandıran Adana Kebap tarifi! Lezzetine varan bir daha dışarıdan yemiyor
İlk olarak Orta Doğu'da ortaya çıkan ancak yıllar içerisinde Türkiye'de de favori et yemeklerinin başında gelen kebap, özellikle Adana ve Şanlıurfa halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Genellikle ustaların elinden yemeye alışık olduğumuz kebabı, evde hazırlamak da mümkün.
Tarihi, insanoğlunun ateşi bulduğu döneme kadar uzanan kebap, Selçuklu'dan sonra Osmanlı mutfağının da baş tacı olmuştu. Şimdilerde hala popülerliğini koruyan kebapı, siz de evde kendi el lezzetinizle yapabilirsiniz.