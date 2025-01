Ustası lezzetli yemek yapmanın püf noktasını anlattı: Osmanlı mutfağının asırlık yemekleri

“BABAMIZDAN GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ DEVAM EDİYORUZ”

Mesleğinin babadan oğula devam ettiğine değinen Turak, “Müşterilerimizin hepsi haşlamamızı, çoban kavurmamızı ve kuzu kızartmamızı çok beğenir. Pilavımız et suyu ve kemik suyla yapılır. Her şey doğal şekilde hazırlanıyor. Kesinlikle bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Aynı babamızdan gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Etlerimizde genelde hepsi kolajen ürünü çok besleyicidir özellikle kemik suyu yemeklerimiz etin çokluğundan ve kemik iliğinin fazla olmasından dolayı çok besleyicidir. Sulu yemek olarak 8-10 çeşit arası çıkar. Genelde müşterilerimizin yüzde 90'ı hep et yemeği yemeğe geldiler” ifadelerini kullandı.