Ustası lezzetli yemek yapmanın püf noktasını anlattı: Osmanlı mutfağının asırlık yemekleri

Arkadaşının önerisi üzere geldiklerini söyleyen müşteri Egemen Oğuz ise, “Gayet güzel, çok da lezzetli yani. Yediğimiz yemeklerden çok memnunuz. Pişmiş, süper ve hiç koku gelmiyor gayet güzel. Ben gözlemlediğim, burada çok uzaktan gelenler de var, ben Çankaya'dan geliyorum işte mesela onlar Etimesgut'dan geliyorlar. Bir sürü masayı tanıyorum ben burada. İlk defa geliyorum ama çok güzel yani çok beğendim” diye konuştu.

Devamlı müşteri olduğunu ve yemekleri çok severek yediklerini söyleyen Çağlar Çelik ise, “Devamlı buraya geliyoruz. Döneri çok güzel, haşlaması, diğer yemekleri, garsonları, hizmetleri çok memnunuz. Hepsi çok güzel ama en çok sevdiğim döner. İnsanlara öneririm buraya gelmelerini” şeklinde konuştu.