Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı

Böbreküstü bezleri tarafından üretilen kortizol, vücudun stresle başa çıkmasında, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde ve inflamasyonla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Ancak sabah kahvesiyle tetiklenen aşırı kortizol salgısı, sindirim sistemi ve adrenal bezlerde dengesizliklere neden olarak gün içinde daha stresli ve yorgun hissetmenize sebep olabiliyor.