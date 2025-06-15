Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı

Birçok kişi, konsantrasyonunu toplayabilmek için sabah uyanır uyanmaz kahve içmeyi tercih ediyor. Ancak beslenme uzmanı Gabrielle Newman'a göre; bu alışkanlık, hormon sağlığı açısından oldukça yanlış.

Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı - 1

Gabrielle Newman, sabah erken saatlerde tüketilen kahvenin sindirim sisteminden stres seviyelerine, hormon dengesinden enerji düzeylerine kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor. Özellikle aç karna içilen kahve, çeşitli stres hormonlarının ani şekilde salgılanmasına yol açabiliyor.

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Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı - 2

Böbreküstü bezleri tarafından üretilen kortizol, vücudun stresle başa çıkmasında, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde ve inflamasyonla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Ancak sabah kahvesiyle tetiklenen aşırı kortizol salgısı, sindirim sistemi ve adrenal bezlerde dengesizliklere neden olarak gün içinde daha stresli ve yorgun hissetmenize sebep olabiliyor.

Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı - 3

90 DAKİKA KURALI

Gabrielle Newman, kahvenin bu olumsuz etkilerinden korunmak için uyandıktan sonra en az 90 dakika boyunca kahve tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı - 4

The Mirror'a konuşan Newman, sabahları daha doğal yöntemlerle uyanmak isteyenler için ise gün ışığını öneriyor.

Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı - 5

Uzman isim, gün ışığının, vücudun biyolojik saatini düzenleyen sirkadiyen ritmi desteklediğini ve kortizolun sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

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