Uyanır uyanmaz kahve içmenin az bilinen zararı: Beslenme uzmanı uyardı
Birçok kişi, konsantrasyonunu toplayabilmek için sabah uyanır uyanmaz kahve içmeyi tercih ediyor. Ancak beslenme uzmanı Gabrielle Newman'a göre; bu alışkanlık, hormon sağlığı açısından oldukça yanlış.
Gabrielle Newman, sabah erken saatlerde tüketilen kahvenin sindirim sisteminden stres seviyelerine, hormon dengesinden enerji düzeylerine kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor. Özellikle aç karna içilen kahve, çeşitli stres hormonlarının ani şekilde salgılanmasına yol açabiliyor.