Van kahvaltısı CNN'in manşetinde

Haberler | 06.04.2022 - 16:19
Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan meşhur Van kahvaltısı kendine has, yöresel kahvaltı çeşitleriyle CNN'in manşetine taşındı.
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van, meşhur ve özgün kahvaltısıyla dünyaya tanıtıldı.
Makalede, mevsimine göre yaklaşık 20 ile 35'e yakın ürün çeşidiyle öne çıkan kahvaltıya, özellikle Van'ın 'Kahvaltıcılar Sokağı'nda yer alan restoranlarda günün her saati ulaşılabildiği belirtildi.
Peki tarihi 20. yüzyılın ortalarına dayandığı düşünülen meşhur Van kahvaltısında neler var?
Serpme olarak servis edilen meşhur kahvaltıda; murtuğa, hakiki Van balı, yoğurt kaymağı, süt kaymağı, yayık tereyağı, otlu peynir, cacık, örme ve beyaz peynir, kavurmalı-sucuklu yumurta, zeytin, kavut, gencirun, süzme yoğurt, piyaz, tahin-pekmez, tandır ekmeği, menemen ve mevsim meyveleri yer alıyor.
CNN’in haberinde, Van kahvaltısındaki yöresel ürünlerin, Anadolu yaylalarında otlayan hayvanlardan elde edilen süt ürünlerinden yapıldığı anlatıldı. Tamamen doğal ürünlerin, fırında sıcak gözleme ve taze demlenmiş çayla servis edildiği bilgisi de öne çıkarıldı.
Van’ın Kahvaltıcılar Sokağı'nda restoranı olan Yusuf Konak, “7'den 70'e her türlü müşterimiz var. Siyasetçi, yazar, öğretmen... Van, dünyanın kahvaltı başkenti diyebiliriz” sözleriyle dikkat çekti.
Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Özge Samancı, Van kahvaltısının 1940'larda çay tüketiminin artmasıyla önemli bir toplumsal rol oynamaya başladığını belirtti. Samancı, "Kahvaltının rolü büyük ve Türk toplumu için önemi son yıllarda daha da belirginleşti. Birçok aile için günün en önemli öğünü kabul ediliyor” diye konuştu.
Samancı, Van kahvaltı salonlarının, Van’dan sonra Ankara ve İstanbul’da da açıldığını belirtti.