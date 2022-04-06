Van kahvaltısı CNN'in manşetinde

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Özge Samancı, Van kahvaltısının 1940'larda çay tüketiminin artmasıyla önemli bir toplumsal rol oynamaya başladığını belirtti. Samancı, "Kahvaltının rolü büyük ve Türk toplumu için önemi son yıllarda daha da belirginleşti. Birçok aile için günün en önemli öğünü kabul ediliyor” diye konuştu.

Samancı, Van kahvaltı salonlarının, Van’dan sonra Ankara ve İstanbul’da da açıldığını belirtti.