Van'da 4 ürün coğrafi işaret belgesi aldı: Sıra otlu peynirde
Van'da, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen otlu peynirin Avrupa’da da tescillenip pazarlanması için yapılan başvurusunun sonucu beklenirken; Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise yemekleri de coğrafi işaret belgesi aldı.
Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen kara kovan balı, un, tereyağı, yumurtanın karışımıyla oluşan murtuğa ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidinden oluşan Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan otlu peynirin de Avrupa'da tescil alması bekleniyor.