Van'da 4 ürün coğrafi işaret belgesi aldı: Sıra otlu peynirde

Kentteki tescilli ürün sayısının 14'e yükseldiğini anlatan Çeliktaş, "Van'ın şu ana kadar tescillenen ürün sayısı 14 oldu. Otlu peyniri ve kahvaltısı gibi, tescillenen diğer ürünlerin de tanıtılması için çalışmalarımız devam ediyor. 2014'tte 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' Van'da kuruldu ve rekor kırdı. Van kahvaltısının vazgeçilmezi de otlu peyniridir" dedi.