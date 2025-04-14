Van'da 4 ürün coğrafi işaret belgesi aldı: Sıra otlu peynirde

Van'da, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen otlu peynirin Avrupa’da da tescillenip pazarlanması için yapılan başvurusunun sonucu beklenirken; Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise yemekleri de coğrafi işaret belgesi aldı.

Van'da 4 ürün coğrafi işaret belgesi aldı: Sıra otlu peynirde - 1

Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen kara kovan balı, un, tereyağı, yumurtanın karışımıyla oluşan murtuğa ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidinden oluşan Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan otlu peynirin de Avrupa'da tescil alması bekleniyor.

 

N-LIFE HABERLERİ

Van'da 4 ürün coğrafi işaret belgesi aldı: Sıra otlu peynirde - 2

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş; Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise gibi ürünlerin de tescillenip coğrafi işaret belgesi aldığını söyledi.

Van'da 4 ürün coğrafi işaret belgesi aldı: Sıra otlu peynirde - 3

Kentteki tescilli ürün sayısının 14'e yükseldiğini anlatan Çeliktaş, "Van'ın şu ana kadar tescillenen ürün sayısı 14 oldu. Otlu peyniri ve kahvaltısı gibi, tescillenen diğer ürünlerin de tanıtılması için çalışmalarımız devam ediyor. 2014'tte 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' Van'da kuruldu ve rekor kırdı. Van kahvaltısının vazgeçilmezi de otlu peyniridir" dedi.

Van'da 4 ürün coğrafi işaret belgesi aldı: Sıra otlu peynirde - 4

Çeliktaş; Van cacığı, tandır ekmeği ve çatal tatlısının tescili için de TÜRKPATENT'e başvuru yaptıklarını anlattı.

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