Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi

Sosyal medya platformlarıyla birlikte bilinirliği artan ve pofuduk görüntüsüyle dikkatleri çeken Japon pancake, özellikle kahvaltılarda zevkle tüketiliyor. Japon pankekleri, sadece yumuşacık ve kabarık dokusuyla değil, aynı zamanda şık sunumuyla da sofralarda dikkat çekiyor. Geleneksel tatları sevenler için farklı bir alternatif olan bu pankekler, pratik yapılışıyla evde de kolayca hazırlanabilir. Bu tarifle, klasik pankeklerinizden farklı, Japon usulü bir lezzet keşfetmiş olacaksınız!

Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi - 1

Japon pankeki, geleneksel Amerikan pankeklerinden farklı olarak daha kalın, süngerimsi ve hafif yapısıyla dikkat çeker. Yumuşacık dokusu ve içindeki hava kabarcıkları sayesinde, bir tür "fluffy" yani kabarık pankek olarak tanınır.

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Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi - 2

Genellikle Japon kahvaltılarında veya tatlı olarak tüketilir, ancak her öğünde tercih edilebilecek kadar lezzetli ve çekicidir. Son yıllarda sosyal medyada büyük bir popülarite kazanarak, dünyanın dört bir yanında birçok kişi tarafından evde yapılmaya başlanmıştır.

Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi - 3

PÜF NOKTASI

Japon pankeklerinin bu kadar kabarık olmasının sırrı, yumurta beyazlarının çırpılarak hamura dahil edilmesidir. Bu, pankeklerin yapısını havadar hale getirir. Ayrıca, genellikle düşük ısılarda pişirildiği için, dışı altın rengi olurken içi hafif ve yumuşak kalır. Çoğu zaman Japon pankekleri, göz alıcı şekilde üst üste konmuş ve üzerine meyve, bal veya krema ile süslenmiştir.

Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi - 4

JAPON PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta (oda sıcaklığında)
80 ml süt
1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
120 gr un
1 yemek kaşığı şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
Tereyağı (kızartmak için)

Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi - 5

PANCAKE YAPIMI

Yumurta ve süt karışımı: Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın. Yumurta sarılarını bir kaba alıp, üzerine sütü ve vanilini ekleyin. Karışımı bir çırpıcıyla iyice çırpın.

Kuru malzemeler: Unu, kabartma tozunu, şekeri ve tuzu başka bir kapta karıştırın.

Karıştırma: Kuru malzemeleri, sıvı karışıma ekleyin. Karışımı homojen olana kadar bir spatula ile nazikçe karıştırın. Bu aşamada karışıma hava kabarcıkları katmamaya özen gösterin.

Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi - 6

Yumurta beyazı karışımı: Yumurta beyazlarını bir tutam tuz ile çırpın. Karışım hafif sertleşene kadar çırpmaya devam edin, ancak aşırı çırpmamaya dikkat edin; istediğiniz kıvam, yumuşak tepecikler oluşturacak kadar sert olmalı.

Karıştırma ve pişirme: Yumurta beyazlarını, önceki karışıma ekleyin ve nazikçe karıştırarak yavaşça yedirin. Bu aşama, pankeklerin kabarık olmasını sağlayacaktır.


Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi - 7

Pişirme: Teflon tavayı ısıtın ve çok az tereyağı koyun. Karışımdan bir kepçe dökün ve kapağını kapatarak, orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika pişirin. Üstü iyice kabarıp, altı altın rengini aldıktan sonra, diğer tarafını çevirin ve 1-2 dakika daha pişirin.

Servis: Pankekleri tabağa alıp, üzerine bal, akçaağaç şurubu veya meyve dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

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