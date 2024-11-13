Viral pancake'in sırrı ortaya çıktı: Pofuduk Pancake (Pankek) tarifi

Genellikle Japon kahvaltılarında veya tatlı olarak tüketilir, ancak her öğünde tercih edilebilecek kadar lezzetli ve çekicidir. Son yıllarda sosyal medyada büyük bir popülarite kazanarak, dünyanın dört bir yanında birçok kişi tarafından evde yapılmaya başlanmıştır.