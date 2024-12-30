Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır?

KÜTÜK PASTA NASIL YAPILIR?

Keki Hazırlama:



Fırını 180°C’de ısıtın. Yumurta ve şekeri mikserle çırpın, köpük kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

İçine sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.



Un, kabartma tozu ve vanilini eleyin ve karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.



Karışımı, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün ve spatula ile düzleştirin.



Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak kekin üzerine temiz bir mutfak bezi serin ve hızlıca rulo şeklinde sarın. Soğumaya bırakın.