Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır?

Kütük pasta, özellikle yılbaşı döneminde popüler olan, kütük görünümünde hazırlanan şık ve lezzetli bir tatlıdır. Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu tatlı, genellikle rulo kek ve çikolata kremasıyla hazırlanır. Peki, yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır, gerekli malzemeler?

Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 1

19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan kütük pasta, daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Geleneksel olarak, genellikle geniş ve sığ bir rulo kek tepsisinde pişirilen bir genoise (İtalyan kökenli hafif sünger kek) kullanılarak yapılır. Keki saran kremanın üzerinde çatalla izler bırakarak kabuk benzeri bir doku oluşturulur ve üzerine kar kristali gibi görünmesi için pudra şekeri serpilir.

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Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 2

Diğer pasta süslemeleri arasında gerçek ağaç dalları, taze meyveler ve şeker hamuru veya badem ezmesiyle yapılmış mantarlar yer alabilir.

Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 3

En yaygın kombinasyon, temel sarı sünger kek ve çikolatalı tereyağı kremasıdır. Bununla birlikte, çikolatalı kek, ganaj ve espresso ya da likör aromalı krema içeren birçok varyasyonu da bulunmaktadır.

Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 4

KÜTÜK PASTA MALZEMELERİ

Malzemeler:

Kek İçin:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilin
2 yemek kaşığı sıcak su

Kreması İçin:

2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı vanilin
100 g bitter çikolata (isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

200 ml sıvı krema
150 g bitter çikolata
Pudra şekeri (isteğe bağlı süsleme için)
Hazırlanışı:
2 yemek kaşığı sıcak su


Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 5

KÜTÜK PASTA NASIL YAPILIR?

Keki Hazırlama:

Fırını 180°C’de ısıtın. Yumurta ve şekeri mikserle çırpın, köpük kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.
İçine sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyin ve karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Karışımı, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün ve spatula ile düzleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak kekin üzerine temiz bir mutfak bezi serin ve hızlıca rulo şeklinde sarın. Soğumaya bırakın.

Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 6

Krema Hazırlama:

Süt, un, nişasta ve şekeri bir tencerede karıştırın. Karışım kaynamaya başladığında kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Kremanız koyulaştıktan sonra ocaktan alın ve vanilini ekleyin. İsteğe bağlı olarak, 100 gram bitter çikolatayı ekleyip karıştırarak eritin.

Kremayı soğumaya bırakın.

Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 7

Rulo Yapma:

Kek soğuduktan sonra ruloyu dikkatlice açın. İçerisine hazırladığınız kremayı sürün.
Sonra tekrar dikkatlice rulo yapın ve bir kenara alın.

Üzeri İçin Ganaj Hazırlama:

Sıvı kremayı bir tencerede ısıtın. İçine çikolatayı ekleyin ve karıştırarak çikolatanın tamamen erimesini sağlayın.

Ganajı soğumaya bırakın.


Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır? - 8

Küçük Dal Görünümü Verme:

Rulo pastanın üzerine soğuyan ganajı dökün ve spatula ile dal efekti oluşturun. İsterseniz çatalla pastanın üzerinde kabuk görüntüsü elde edebilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serperek karla kaplı bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Süsleme:

Pastanın üzerine taze meyveler, şeker hamuru ile yapılmış mantar figürleri veya çam dalı gibi süslemeler ekleyebilirsiniz.

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