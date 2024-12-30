Yılbaşı davetlerine lezzet katıyor: Yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır?
Kütük pasta, özellikle yılbaşı döneminde popüler olan, kütük görünümünde hazırlanan şık ve lezzetli bir tatlıdır. Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu tatlı, genellikle rulo kek ve çikolata kremasıyla hazırlanır. Peki, yılbaşı pastası "kütük pasta" nasıl yapılır, gerekli malzemeler?
19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan kütük pasta, daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Geleneksel olarak, genellikle geniş ve sığ bir rulo kek tepsisinde pişirilen bir genoise (İtalyan kökenli hafif sünger kek) kullanılarak yapılır. Keki saran kremanın üzerinde çatalla izler bırakarak kabuk benzeri bir doku oluşturulur ve üzerine kar kristali gibi görünmesi için pudra şekeri serpilir.