Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi dolması ve iç pilav tarifi

HİNDİ DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER



Kesilmiş ve temizlenmiş 1 adet hindi,

100 gr Çiğ badem içi,

2 su bardağı pirinç,

250 gram ufak kuşbaşı et,

karabiber,

yenibahar,

tuz.



HAZIRLANIŞI



Bademler suda haşlanarak kabukları soyulur ve pembeleşinceye kadar yağda kavrulur. Kuşbaşı et yağda pişinceye kadar kavrulur daha sonra yarım pişmiş pirinç, badem, karabiber ve yenibahar ile karıştırılır. Bu iç hindinin içine doldurulur ve açık olan her tarafı dikilir. Hindi bir tencereye yerleştirilerek üstüne su eklenir ve pişirilir, daha sonra çıkarılıp üstüne salça veya yoğurt sürülerek ısıtılmış fırında da 15-20 dakika pişirilir. NOT: Hindinin içine isteğe bağlı, kuş üzümü de konabilir.. Ayrıca yalnız fırında da pişirilebilir.