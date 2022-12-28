Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi dolması ve iç pilav tarifi

Yılbaşı sofrası denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de hindi oluyor. Bu özel gecede seçimini hindiden yana kullananlar için hindi dolması ve iç pilavının yapım aşamalarını derledik. Yeni yıla hem sağlıklı hem de keyifle girmek isteyenler için hindi dolması tarifi haberimizde.

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi dolması ve iç pilav tarifi - 1

Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen hindi dolması çok sayıda kişinin sofralarını süsleyecek. Yeni yıl sofrasında hindi tercih edecekler için; hindi alırken nelere dikkat edilmeli, hindi nasıl temizlenir, yılbaşı hindisin nasıl pişirilir, hindi dolması ve iç pilavı nasıl yapılır? sorularını yanıtladık.

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi dolması ve iç pilav tarifi - 2

HİNDİ ETİ PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İdeal hindi, genellikle 4-5 kilogram ağırlığında olmalı ve dişi olanı tercih edilmeli.

Hindi pişirilirken dışarıdan yağ eklenmemesi daha uygundur. Çok gerekiyorsa tereyağı ya da, sıvı yağ eklenerek pişirilmelidir.

Hindi pişirilmeden önce mutlaka iyice temizlenmeli.

Hindi eti marine edildikten sonra fırında pişirilecekse suyunu salacağı uygun bir tencerenin içine ya da fırın tepsisinde pişirilmeli.

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi dolması ve iç pilav tarifi - 3

HİNDİ DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

Kesilmiş ve temizlenmiş 1 adet hindi,
100 gr Çiğ badem içi,
2 su bardağı pirinç,
250 gram ufak kuşbaşı et,
karabiber,
yenibahar,
tuz.

HAZIRLANIŞI

Bademler suda haşlanarak kabukları soyulur ve pembeleşinceye kadar yağda kavrulur. Kuşbaşı et yağda pişinceye kadar kavrulur daha sonra yarım pişmiş pirinç, badem, karabiber ve yenibahar ile karıştırılır. Bu iç hindinin içine doldurulur ve açık olan her tarafı dikilir. Hindi bir tencereye yerleştirilerek üstüne su eklenir ve pişirilir, daha sonra çıkarılıp üstüne salça veya yoğurt sürülerek ısıtılmış fırında da 15-20 dakika pişirilir. NOT: Hindinin içine isteğe bağlı, kuş üzümü de konabilir.. Ayrıca yalnız fırında da pişirilebilir.

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