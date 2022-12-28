Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi dolması ve iç pilav tarifi

Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen hindi dolması çok sayıda kişinin sofralarını süsleyecek. Yeni yıl sofrasında hindi tercih edecekler için; hindi alırken nelere dikkat edilmeli, hindi nasıl temizlenir, yılbaşı hindisin nasıl pişirilir, hindi dolması ve iç pilavı nasıl yapılır? sorularını yanıtladık.
İdeal hindi, genellikle 4-5 kilogram ağırlığında olmalı ve dişi olanı tercih edilmeli.
Hindi pişirilirken dışarıdan yağ eklenmemesi daha uygundur. Çok gerekiyorsa tereyağı ya da, sıvı yağ eklenerek pişirilmelidir.
Hindi pişirilmeden önce mutlaka iyice temizlenmeli.
Hindi eti marine edildikten sonra fırında pişirilecekse suyunu salacağı uygun bir tencerenin içine ya da fırın tepsisinde pişirilmeli.
MALZEMELER
Kesilmiş ve temizlenmiş 1 adet hindi,
100 gr Çiğ badem içi,
2 su bardağı pirinç,
250 gram ufak kuşbaşı et,
karabiber,
yenibahar,
tuz.
HAZIRLANIŞI
Bademler suda haşlanarak kabukları soyulur ve pembeleşinceye kadar yağda kavrulur. Kuşbaşı et yağda pişinceye kadar kavrulur daha sonra yarım pişmiş pirinç, badem, karabiber ve yenibahar ile karıştırılır. Bu iç hindinin içine doldurulur ve açık olan her tarafı dikilir. Hindi bir tencereye yerleştirilerek üstüne su eklenir ve pişirilir, daha sonra çıkarılıp üstüne salça veya yoğurt sürülerek ısıtılmış fırında da 15-20 dakika pişirilir. NOT: Hindinin içine isteğe bağlı, kuş üzümü de konabilir.. Ayrıca yalnız fırında da pişirilebilir.