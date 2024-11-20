Yozgatlıların favori kahvaltılığı! Tadı katmere benziyor: Odun ateşinde nar gibi kızarıyor

Yozgat'ta kendine özgü bir lezzet olan 'Sorgun yağlısı', sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak sofraları süslüyor.

Yozgatlıların favori kahvaltılığı! Tadı katmere benziyor: Odun ateşinde nar gibi kızarıyor - 1

Yozgat’ın Sorgun ilçesine özgü adı kadar tadıyla da dikkat çeken 'Sorgun yağlısı', yöre halkının kahvaltı sofralarında vazgeçilmez lezzet olarak baş köşede yer alıyor.

ODUN ATEŞİNDE NAR GİBİ KIZARIYOR

Katmere benzeyen ve eşsiz bir tat sunan lezzetin yapımı ise oldukça zahmetli. Un, su, tuz ve maya ile yoğrulan hamur dinlendirildikten sonra incecik açılarak bol tereyağı veya sıvı yağ ile yağlanarak rulo haline getiriliyor. Ardından spiral şeklinde sarılarak tepsiye yerleştiriliyor. Odun ateşinde pişirilerek nar gibi kızaran Sorgun yağlısı, dışı çıtır, içi yumuşacık yapısıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yozgatlıların favori kahvaltılığı! Tadı katmere benziyor: Odun ateşinde nar gibi kızarıyor - 2

35 yıldır fırıncılık yapan Ertuğrul Orhan, yağlının unutulmayan bir lezzet olduğunu vurgulayarak, “Gece 03.00 gibi Sorgun yağlısının yapımına başlarız. Sabah 06.00 gibi çıkmaya başlar. Saat 11.00'e kadar temin edilir. Margarin yağı ile yedi kat yağlanarak hamur açtığımız için ‘yağlı' olarak adlandırılır. Sorgun'umuza has bir lezzettir. Sorgun ustaları özelliğini bilir ve ona göre yapar. Hamurunda tuz, maya, un, margarin vardır. Üzerine de yumurta sürülür. Lezzetli olduğu için çok tercih edilir” şeklinde konuştu.

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