Yozgatlıların favori kahvaltılığı! Tadı katmere benziyor: Odun ateşinde nar gibi kızarıyor

35 yıldır fırıncılık yapan Ertuğrul Orhan, yağlının unutulmayan bir lezzet olduğunu vurgulayarak, “Gece 03.00 gibi Sorgun yağlısının yapımına başlarız. Sabah 06.00 gibi çıkmaya başlar. Saat 11.00'e kadar temin edilir. Margarin yağı ile yedi kat yağlanarak hamur açtığımız için ‘yağlı' olarak adlandırılır. Sorgun'umuza has bir lezzettir. Sorgun ustaları özelliğini bilir ve ona göre yapar. Hamurunda tuz, maya, un, margarin vardır. Üzerine de yumurta sürülür. Lezzetli olduğu için çok tercih edilir” şeklinde konuştu.