Yozgatlıların favori kahvaltılığı! Tadı katmere benziyor: Odun ateşinde nar gibi kızarıyor
Yozgat'ta kendine özgü bir lezzet olan 'Sorgun yağlısı', sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak sofraları süslüyor.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine özgü adı kadar tadıyla da dikkat çeken 'Sorgun yağlısı', yöre halkının kahvaltı sofralarında vazgeçilmez lezzet olarak baş köşede yer alıyor.
ODUN ATEŞİNDE NAR GİBİ KIZARIYOR
Katmere benzeyen ve eşsiz bir tat sunan lezzetin yapımı ise oldukça zahmetli. Un, su, tuz ve maya ile yoğrulan hamur dinlendirildikten sonra incecik açılarak bol tereyağı veya sıvı yağ ile yağlanarak rulo haline getiriliyor. Ardından spiral şeklinde sarılarak tepsiye yerleştiriliyor. Odun ateşinde pişirilerek nar gibi kızaran Sorgun yağlısı, dışı çıtır, içi yumuşacık yapısıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.