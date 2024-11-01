Yumuşacık mayasız poğaça tarifi! Tadı pastane poğaçasına benziyor: Sofra kurulana kadar hemen hazır oluyor
Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan poğaça, özellikle kahvaltı sofralarında baş köşede yer alıyor. Maya işlemi nedeniyle yapımı uzun sürebilen poğaçanın mayasız tarifi de, normalini aratmıyor.
Malzemeler:
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 buçuk tatlı kaşığı toz şeker
- 4 su bardağı un (3. Bardaktan sonra kontrollü ekleyelim)
- 1 buçuk paket kabartma tozu