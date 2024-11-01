Yumuşacık mayasız poğaça tarifi! Tadı pastane poğaçasına benziyor: Sofra kurulana kadar hemen hazır oluyor

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan poğaça, özellikle kahvaltı sofralarında baş köşede yer alıyor. Maya işlemi nedeniyle yapımı uzun sürebilen poğaçanın mayasız tarifi de, normalini aratmıyor.

Yumuşacık mayasız poğaça tarifi! Tadı pastane poğaçasına benziyor: Sofra kurulana kadar hemen hazır oluyor - 1

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 buçuk tatlı kaşığı toz şeker
  • 4 su bardağı un (3. Bardaktan sonra kontrollü ekleyelim)
  • 1 buçuk paket kabartma tozu

N-LIFE HABERLERİ

Yumuşacık mayasız poğaça tarifi! Tadı pastane poğaçasına benziyor: Sofra kurulana kadar hemen hazır oluyor - 2

İçi için:

  • 1 kase ufaltılmış beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

  • 1 yumurtanın sarısı
  • Çörek otu, susam
Yumuşacık mayasız poğaça tarifi! Tadı pastane poğaçasına benziyor: Sofra kurulana kadar hemen hazır oluyor - 3

Yapılışı:

  • Hamuru için yoğurma kabına un hariç tüm malzemeyi alalım.
  • Ardından azar azar un ekleyelim. (Tahmini 4 su bardağı)  Ancak unun markasına göre değişiklik gösterebileceğinden 3. bardaktan sonrasını lütfen kontrollü ekleyelim.
  • Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirelim.
  • Bu sırada iç harcı için maydanozları yıkayıp saplarından temizleyip ince ince kıyalım.
  • Peyniri ufalayıp kıydığımız maydanozla birleştirelim.
  • Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp el ile açalım.
Yumuşacık mayasız poğaça tarifi! Tadı pastane poğaçasına benziyor: Sofra kurulana kadar hemen hazır oluyor - 4

  • İçine harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatalım. Bu şekilde yapabileceğiniz gibi yuvarlak olarak da şekillendirebilirsiniz.
  • Kapattığımız kısma, çatalla bastırarak çizikler atalım. Çok iyi bastırmalısınız aksi halde açılma yapabilir.
  • Şekillendirdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpelim.
  • 190 derece fırında, 25 dakika kadar pişirelim.
  • Pişirdiğimiz poğaçalarımız servise hazır.
Yumuşacık mayasız poğaça tarifi! Tadı pastane poğaçasına benziyor: Sofra kurulana kadar hemen hazır oluyor - 5

POĞAÇA KAÇ KALORİ?

Poğaçanın 100 gramında 347 kalori bulunmaktadır. 1 adet (70 gr) poğaça 243 kaloridir. Poğaçanın 100 gramı 31.9 gram karbonhidrat, 7.01 gram protein, 21.06 gram yağ, 1.95 gram lif içermektedir.

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