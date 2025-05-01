Yüzyıllardır şifa dağıtan Anadolu yemeği: Tırşik yemeği nasıl yapılır?
Tırşik yemeği, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun köklü mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biridir. Yüzyıllardır bölge halkı tarafından yapılan bu yemek, hem besleyici hem de şifa kaynağı olarak bilinir. Peki, Tırşik yemeği nasıl yapılır?
Batman Türlü (Tırşık), Güneydoğu Anadolu'nun özgün ve lezzetli yemeklerinden biridir. Bu yemek, özellikle Batman ilinin yöresel mutfağında sıkça tüketilen, hem besleyici hem de çok pratik bir tarife sahiptir. "Tırşık" ya da halk arasında "Türlü" olarak da bilinen bu yemek, genellikle sebzelerle yapılan, hem etli hem etsiz çeşitleri bulunan, herkesin damak zevkine hitap eden bir yemektir.