Zayıflamak isteyenler kaşık kaşık tüketiyor! Tadı ne kadar acıysa o kadar faydalı
Eskişehir'de çörekotu yağı üreticiliği yapan Selim Yalçıner, son dönemlerde sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini ve çörekotu yağının satışlarının arttığını belirtti.
''ZAYIFLAMAK İSTEYENLER AÇ KARNINA TÜKETİYOR''
Çörekotu yağı, doğal ürünlere ilginin artması ile popülerliğini artırdı. Çörekotu yağı üreticisi Selim Yalçıner, satışlarının oldukça iyi gittiğini söyleyerek “Ürünlerimiz soğuk sıkım yöntemi ile taze çekiliyor. Soğuk pres çörekotu yağını üretim aşamasında 35-40 dereceden fazla ısınmaz. Böylece çıkan yağın içerisindeki enzimler, vitaminler ve minerallerin kimyasal yapıları bozulmaz. Tohumun içerisindeki besin öğeleri üretim aşamasında asla zarar görmüyor. Genellikle zayıflamak isteyenler aç karnına tüketirken, kilo almak isteyenler ise tok karnına tüketiyor. Etkisi her bireyde farklı olabileceğinden müşterilerimize uzmanlardan da bilgi almalarını söyleriz” dedi.