Zayıflamak isteyenler kaşık kaşık tüketiyor! Tadı ne kadar acıysa o kadar faydalı

Eskişehir'de çörekotu yağı üreticiliği yapan Selim Yalçıner, son dönemlerde sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini ve çörekotu yağının satışlarının arttığını belirtti.

Zayıflamak isteyenler kaşık kaşık tüketiyor! Tadı ne kadar acıysa o kadar faydalı - 1

''ZAYIFLAMAK İSTEYENLER AÇ KARNINA TÜKETİYOR''

Çörekotu yağı, doğal ürünlere ilginin artması ile popülerliğini artırdı. Çörekotu yağı üreticisi Selim Yalçıner, satışlarının oldukça iyi gittiğini söyleyerek “Ürünlerimiz soğuk sıkım yöntemi ile taze çekiliyor. Soğuk pres çörekotu yağını üretim aşamasında 35-40 dereceden fazla ısınmaz. Böylece çıkan yağın içerisindeki enzimler, vitaminler ve minerallerin kimyasal yapıları bozulmaz. Tohumun içerisindeki besin öğeleri üretim aşamasında asla zarar görmüyor. Genellikle zayıflamak isteyenler aç karnına tüketirken, kilo almak isteyenler ise tok karnına tüketiyor. Etkisi her bireyde farklı olabileceğinden müşterilerimize uzmanlardan da bilgi almalarını söyleriz” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Zayıflamak isteyenler kaşık kaşık tüketiyor! Tadı ne kadar acıysa o kadar faydalı - 2

''TADI NE KADAR ACIYSA O KADAR FAYDALI''

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla doğal vitaminlere rağbetin arttığını dikkat çeken Yalçıner, “Sağlıklı yaşam alışkanlıkları arttı ve vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor. Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor. Kendi üretimimiz olan çörekotunu dükkânımızda müşterilerin gözlerinin önünde çekiyoruz. Müşteriler de izlemeyi seviyor, satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Çörekotu yağının fiyatı ise mililitresine bağlı olarak 70 ila 130 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

Zayıflamak isteyenler kaşık kaşık tüketiyor! Tadı ne kadar acıysa o kadar faydalı - 3

Ancak çörekotu yağını, alerjik bünyelerin kontrollü kullanmasında fayda var. Ayrıca ilaçların bazılarıyla etkileşimi, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Emzirme dönemi ve gebelikte de doktorunuzla görüşmeden kullanmayın.

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