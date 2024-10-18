Zayıflamak isteyenler kaşık kaşık tüketiyor! Tadı ne kadar acıysa o kadar faydalı

''TADI NE KADAR ACIYSA O KADAR FAYDALI''

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla doğal vitaminlere rağbetin arttığını dikkat çeken Yalçıner, “Sağlıklı yaşam alışkanlıkları arttı ve vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor. Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor. Kendi üretimimiz olan çörekotunu dükkânımızda müşterilerin gözlerinin önünde çekiyoruz. Müşteriler de izlemeyi seviyor, satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Çörekotu yağının fiyatı ise mililitresine bağlı olarak 70 ila 130 lira arasında değişiyor” diye konuştu.