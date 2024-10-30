Zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan zeytinleri evinizde kendiniz de kolayca hazırlayabilirsiniz. Zeytinleri evde kolayca hazırlamak, yıl boyunca taze ve lezzetli zeytinler tüketmenin keyfini sunar. Peki, zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları

Zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları - 1

Zeytin kurmak, evde kendi zeytinlerinizi hazırlamak için oldukça keyifli bir süreçtir. İsteğe bağlı olarak, zeytinlerinizi limon dilimleri, sirke veya baharatlarla da zenginleştirebilirsiniz. Bekleme süresi dolduğunda, kendi yaptığınız lezzetli zeytinleriniz hazır olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları - 2

ZEYTİN YAPIMI

Taze Zeytin: Olgun ve sağlıklı zeytinler.

Su: Zeytinleri bekletmek için.

Kaya Tuzu: Tuzlu su hazırlamak için (her litre suya yaklaşık 100-150 gram tuz).

İsteğe Bağlı Malzemeler:

Limon: Lezzet katmak için.

Sirke: Ekşi bir tat vermek için.

Baharatlar: Kekik, defne yaprağı, sarımsak gibi aromalar.

Zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları - 3

ZEYTİN TARİFİ

Zeytinleri iyice yıkadıktan sonra, isterseniz üzerine bıçakla yarıklar açarak acılığının daha hızlı çıkmasını sağlayabilirsiniz.


Zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları - 4

Zeytinleri tuzlu suya koymak için, her litre suya yaklaşık 100-150 gram kaya tuzu ekleyerek bir karışım hazırlayın. Zeytinleri bu tuzlu suya yerleştirin ve kapaklı bir kavanoza koyun.

Zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları - 5

ZEYTİN KAÇ GÜNDE OLUR?

Yeşil zeytinler için 2-3 ay, siyah zeytinler için ise 1-3 ay beklemesi gerekecektir. Bekleme süresi boyunca zeytinlerinizi kontrol edin ve gerekiyorsa tuzlu suyu değiştirin.

DAHA FAZLA GÖSTER