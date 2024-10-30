Zeytin nasıl yapılır? Zeytin kaç günde olur? Zeytin yapımının püf noktaları

ZEYTİN YAPIMI

Taze Zeytin: Olgun ve sağlıklı zeytinler.



Su: Zeytinleri bekletmek için.



Kaya Tuzu: Tuzlu su hazırlamak için (her litre suya yaklaşık 100-150 gram tuz).



İsteğe Bağlı Malzemeler:



Limon: Lezzet katmak için.



Sirke: Ekşi bir tat vermek için.



Baharatlar: Kekik, defne yaprağı, sarımsak gibi aromalar.