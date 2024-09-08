"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınlarındaki derede bulundu. Sanat camiası Narin'in ölüm haberinin ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar…
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.
Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.