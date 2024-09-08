"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti

Şarkıcı Gülben Ergen;

"Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza? Kim kıydı.

Kimler biliyordu 19 gün saklandı? Narin'imize nasıl kıydınız nasıl? Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!!!!" dedi.



"Günlerdir, gece gündüz, onca ekiplerin aramasına rağmen…" diyerek sitem eden Ergen şunları yazdı:

"Narin'in cansız minik bedeni 'köye 3 km mesafedeki' dere yatağında bir çuval içinde bulundu! Öyle mi? Köye 3 km mesafedeki dereye bakmadılar yani? Birisi saklayıp sonradan koymuş olmasın? Askeri, emniyeti, polisi, jandarması devletin tüm birimleri 19 gündür gözden kaçırmış olamaz. Sizce?"