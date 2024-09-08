"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınlarındaki derede bulundu. Sanat camiası Narin'in ölüm haberinin ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar…

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 1

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi. 

N-LIFE HABERLERİ

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 2

NARİN'İN CESEDİNİN BULUNDUĞU YER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 3

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 4

Şarkıcı Gülben Ergen;

"Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza? Kim kıydı.

Kimler biliyordu 19 gün saklandı? Narin'imize nasıl kıydınız nasıl? Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!!!!" dedi.

"Günlerdir, gece gündüz, onca ekiplerin aramasına rağmen…" diyerek sitem eden Ergen şunları yazdı:

"Narin'in cansız minik bedeni 'köye 3 km mesafedeki' dere yatağında bir çuval içinde bulundu! Öyle mi? Köye 3 km mesafedeki dereye bakmadılar yani? Birisi saklayıp sonradan koymuş olmasın? Askeri, emniyeti, polisi, jandarması devletin tüm birimleri 19 gündür gözden kaçırmış olamaz. Sizce?"

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 5

BUSE VAROL

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 6

EBRU GÜNDEŞ

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 7

DEMET AKALIN

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 8

ALİŞAN

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 9

HADİSE

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 10

TAN TAŞÇI

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 11

EBRU POLAT

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 12

CEYLAN ERTEM

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 13

ZAFER ALGÖZ

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 14

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
YEŞİM SALKIM

"Narin'imize nasıl kıydınız" Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti - 15

MAHSUN KIRMIZIGÜL

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