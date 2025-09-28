Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi.

Sanatçı Nejat İşler, magazin muhabirlerinin sanatçılarla ilişkilerinde süregelen tartışmanın odağında. Bir magazin muhabiri sanatçıya alkollü olmasına rağmen soru sormak istedi, sessiz kalması gereken sanatçı sürekli küfür etti, tartışma uzadı, ardından muhabir sanatçıya kafa attı. Küfür eden sanatçıyı da, kafa atan magazin muhabirini de suçlayan yorumlar var. Muhabir, özür açıklaması yaptı.

Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi. - 1

Sanatçı Nejat İşler, bir magazin muhabiri ile tartıştı.

İşler, muhabirin sorularına küfürle yanıt verince, muhabir ünlü sanatçıya kafa attı.

N-LIFE HABERLERİ

Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi. - 2

Olay geçtiğimiz akşamlarda İstanbul'da yaşandı.

Bir mekandan çıkan ünlü sanatçı, muhabirin röportaj istediğini geri çevirdi. 

Nejat işler, dün yanında koruma veya yakını olarak görünen  birisiyle yürürken, bir magazin muhabiri soru sormak istedi.

Muhabir Tarık Eker,  sanatçı ile projeleri üzerine konuşmak istedi.  

Oyuncu, bu duruma isteksiz davrandı ve yürümeye çalıştı.

Bir süre sonra sorulardan bunalan oyuncu, ters yanıt verdi. Soruların sürmesi üzerine, İşler küfürler etmeye başladı ve buna karşılık magazin muhabiri soru sormaya devam etti.

Bu arada İşler'in koluna giren kişi de muhabiri uyararak, rahatsızlığı iletmeye çalıştı.

İşler, küfür etmesine tepki gösteren muhabire durarak, "Artık buna mı girdik?" diye sordu.

Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi. - 3

SORULARA KÜFÜRLE YANIT VERDİ

Israrlı sorular karşısına sinirlenen Nejat İşler, "Sevilen bir oyuncusunuz, projelerden bahsedelim mi?" sorusuna, küfürle yanıt verdi.

İşler muhabir Eker'e küfür ederek, “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim." karşlığını verdi.  

Muhabirle sözlü tartışmaya giren İşler, "Kavga edeceksek edelim." dedi.

Magazin muhabiri Eker, soru sorma girişiminde ısrar edince İşler, bu kez bağırarak, küfür de ederek "Beni bıraksanıza." dedi.

İşler, "Küfür mü istiyorsunuz al küfür." de dedi.
Röportaj girişimi bu aşamadan sonra, muhabirin niye küfür ettiğini sorması, İşler'in de  küfürlerini sürdürmesine dönüştü. 

Ünlü sanatçının bu aşamadan sonra sorulara küfürlerle yanıt verdiği ve hakaret ettiği görüldü.

Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi. - 4

MUHABİR NEJAT İŞLER'E KAFA ATTI

Yaşanan sözlü tartışmalara ilişkin sosyal medyada yeni bir görüntü paylaşıldı.

Bu görüntü, küfürleşme tartışmasının, kafa atılmasıyla sonuçlandığını gösterdi. 

Görüntülerin devamında İşler, çocuğuyla veya muhabirin çocuğuyla ilgili birşeyler söylüyor.

Muhabir, İşler'in bağırmaya başlaması üzerine, geri çekilirken, İşler, eliyle muhabiri sert şekilde itiyor. 

Görüntülerde muhabirin İşler'in küfürlü yanıtları sonrasında, mikrofonu bırakarak,  sanatçıya kafa attığı an yer aldı. Görüntüye göre, muhabir iki elini tutarak "Niye bağırıyorsun" diyerek İşler'e kafa atmaya çalışıyor, kafası sanatçının çenesine değiyor.

Görüntüler şu an tartışılıyor. Bazı yorumlarda Nejat İşler'e alkollü olmasına rağmen ısrarla soru sorulması  eleştiriliyor, bazı yorumlar da ise İşler'in küfür etmesi. doğru bulunmuyor.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda muhabiri suçlayanlar "Adam alkollü ısrarla ağzına mikrofon sokuyorsun", "Adamı tahrik edersen küfür yersin", "Yani Nejat'ı hem tahrik edip hem de kafa atmış inanılmaz"  eleştirilerini dile getirdi.

Buna karşılık, sorulara tepkisiz kalması gereken İşler'in, başından itibaren küfür ve hakaret etmesini doğru bulmayan yorumlar da var.  

Sanatçılarla magazin muhabirleri arasında bu tür olaylar sık sık yaşanıyor. Sanatçıların sorulara kayıtsız kalmak yerine bazen küfür etmesi, bazen muhabirlere saldırması tepki çekiyor. Sanatçı Ozan Güven de bir dönem bu tür küfür ve tartışmalar nedeniyle sık sık haber oluyordu. 

MUHABİR ÖZÜR DİLEDİ 

İşler olayında, kafa atmanın nasıl sonuçlandığı şu an bilinmiyor. Taraflardan polise şikayetçi olan olmadığı net değil.  Muhabir Eker, bugün de, İşler'in soru sormasına karşılık çalıştığı şirketin sahibine küfür ettiiğini,  bu nedenle tartışmanın yaşandığıını savunarak, yaşananlar için özür açıklaması yaptı:  

"Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler'den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerin iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım. En önemlisi ben biz kız çocuğu babasıyım, evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulunduğum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum."

DAHA FAZLA GÖSTER