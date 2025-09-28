Nejat İşler'e kafa atan muhabir özür diledi.

MUHABİR NEJAT İŞLER'E KAFA ATTI

Yaşanan sözlü tartışmalara ilişkin sosyal medyada yeni bir görüntü paylaşıldı.

Bu görüntü, küfürleşme tartışmasının, kafa atılmasıyla sonuçlandığını gösterdi.

Görüntülerin devamında İşler, çocuğuyla veya muhabirin çocuğuyla ilgili birşeyler söylüyor.

Muhabir, İşler'in bağırmaya başlaması üzerine, geri çekilirken, İşler, eliyle muhabiri sert şekilde itiyor.

Görüntülerde muhabirin İşler'in küfürlü yanıtları sonrasında, mikrofonu bırakarak, sanatçıya kafa attığı an yer aldı. Görüntüye göre, muhabir iki elini tutarak "Niye bağırıyorsun" diyerek İşler'e kafa atmaya çalışıyor, kafası sanatçının çenesine değiyor.

Görüntüler şu an tartışılıyor. Bazı yorumlarda Nejat İşler'e alkollü olmasına rağmen ısrarla soru sorulması eleştiriliyor, bazı yorumlar da ise İşler'in küfür etmesi. doğru bulunmuyor.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda muhabiri suçlayanlar "Adam alkollü ısrarla ağzına mikrofon sokuyorsun", "Adamı tahrik edersen küfür yersin", "Yani Nejat'ı hem tahrik edip hem de kafa atmış inanılmaz" eleştirilerini dile getirdi.

Buna karşılık, sorulara tepkisiz kalması gereken İşler'in, başından itibaren küfür ve hakaret etmesini doğru bulmayan yorumlar da var.

Sanatçılarla magazin muhabirleri arasında bu tür olaylar sık sık yaşanıyor. Sanatçıların sorulara kayıtsız kalmak yerine bazen küfür etmesi, bazen muhabirlere saldırması tepki çekiyor. Sanatçı Ozan Güven de bir dönem bu tür küfür ve tartışmalar nedeniyle sık sık haber oluyordu.

MUHABİR ÖZÜR DİLEDİ

İşler olayında, kafa atmanın nasıl sonuçlandığı şu an bilinmiyor. Taraflardan polise şikayetçi olan olmadığı net değil. Muhabir Eker, bugün de, İşler'in soru sormasına karşılık çalıştığı şirketin sahibine küfür ettiiğini, bu nedenle tartışmanın yaşandığıını savunarak, yaşananlar için özür açıklaması yaptı:

"Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler'den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerin iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım. En önemlisi ben biz kız çocuğu babasıyım, evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulunduğum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum."