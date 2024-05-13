Nesli tehlike altındaki Ayvalık'ın kırmızı mercanları

"Kuzey Ege hem soğuk severlerin hem de sıcak severlerin bir anlamda buluşma havzası. Bu kırmızı mercanların en yoğun popülasyonlarının olduğu yer en başta Ayvalık bir de İtalya'nın Portofino bölgesinde var. Bir de Çanakkale'de yine bir popülasyonları var ama yaygın olarak çok farklı alanlarda bulundukları alan Ayvalık. dedi. Mercanların Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer aldığını söyleyen Ceylan "2020 yılında Birleşmiş Milletlerin bunlarla ilgili hazırlanan bir raporda yüzeye yakın olanların yüzde 30 oranında kayboldukları, çapa atma vesaire bu tür nedenlerle tahrip edildikleri belirtildi. Ben de takip ediyorum bunları. Dolayısıyla mercanların korunması son derece önemli." dedi.