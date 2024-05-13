Nesli tehlike altındaki Ayvalık'ın kırmızı mercanları
Balıkesir'in batı ucunda yer alan ve sunduğu dalış imkanıyla öne çıkan Ayvalık, kırmızı mercanlara da ev sahipliği yapıyor. Kırmızı mercanların yanı sıra taşlı mercanlar, deniz kestaneleri, bölgeye has hani balıkları da bölgenin su altı zenginliği ve biyoçeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, beraberindeki dalış eğitmenleri Kubilay Kılıç ve Ata Akyol ile Ayvalık ilçesi Kerbela noktasından dalış gerçekleştirerek kırmızı mercanların yanı sıra taşlı mercanlar, deniz kestaneleri, bölgeye has hani balıklarını görüntüledi.