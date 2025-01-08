Netflix açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman?
Son dönemin popüler dizilerinden olan Güney Kore yapımı Squid Game'in uzun zamandır beklenen 2. sezonun ardından tüm gözler 3. yeni sezona çevrildi. Dizinin hayranları, yeni sezon için şimdiden tarih araştırmalarına başladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman?
Squid Game, uzun süren bekleyişin ardından ikinci sezonu ile 26 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Hemen ardından üçüncü sezon duyurusu geldi. İlk sezonuyla dünya çapında fenomen olan dizinin yeni sezonunun tarihi sorgulanıyor.