O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli

2011 yılında yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla o döneme damga vurmuştu. Sahne tarzı da oldukça sevilen yarışmacı, o günden bu yana müziği hiç bırakmasa da artık Türkiye'de yaşamıyor. Sosyal medyada değişimi ve yaşamıyla yorumları üzerine çeken Fidan, üstelik çiçeği burnunda damat...

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 1

O Ses Türkiye büyük bir ilgiyle izlendi. Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışmadaki isimlerin son halleri de merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 2

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu olarak adını hafızalarımıza kazıyan Oğuz Berkay Fidan güçlü sesi, sempatik tavırları ve kendine has tarzı ile çok sevildi.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 3

Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay yarışmanın ardından başarılı bir çıkış yakaladı ancak devamını getiremedi.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 4

"Beni Ellerden Sayma" adlı şarkısıyla adından söz ettirmeyi başaran Oğuz Berkay Fidan, uzun süre sessiz kaldı.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 5

Son olarak "Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çeken Berkay Fidan, şimdi de son haliyle gündem oldu.

Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 6

Oğuz Berkay Fidan, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına "Bu nasıl değişim", "Çok yakışıklısın", "Artık sektöre dönmelisin", "Yıllar yaramış" gibi yorumlar alıyor.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 7

OĞUZ BERKAY FİDAN KİMDİR? 

Bir süredir ABD'de yaşayan Oğuz Berkay Fidan Melisa İspir ile Las Vegas'ta dünyaevine girdi.

Fidan, 29 Ağustos 1995 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu, müzikle ilgilenmeye dört yaşında org çalarak başladı. 

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli - 8

O Ses Türkiye programının 20112012 yıllarında yayınlanan ilk sezonunun birincisi oldu.

Yarışmada, Murat Boz'un takımında yer aldı.

İlk teklisi "Olmuyor"u Avrupa Müzik etiketiyle Şubat 2013'te satışa sundu. Şarkıda, Murat Boz ile düet yaptı.

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