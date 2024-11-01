O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu değişimiyle hayran bırakıyor! Oğuz Berkay Fidan artık ABD'de ve evli
2011 yılında yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla o döneme damga vurmuştu. Sahne tarzı da oldukça sevilen yarışmacı, o günden bu yana müziği hiç bırakmasa da artık Türkiye'de yaşamıyor. Sosyal medyada değişimi ve yaşamıyla yorumları üzerine çeken Fidan, üstelik çiçeği burnunda damat...
O Ses Türkiye büyük bir ilgiyle izlendi. Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışmadaki isimlerin son halleri de merak konusu oldu.