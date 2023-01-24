Paris Moda Haftası'na Kylie Jenner'ın 'aslan başlı' elbisesi damga vurdu

Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası daha önce eşi benzeri görülmemiş tasarımlarla gündeme geldi.
Kendine has tasarımlarıyla moda tarihine damga vuran Fransız lüks moda markası Schiaparelli’nin 2023 Couture koleksiyonu, Paris Moda Haftası’nın kuşkusuz en çok konuşulan koleksiyonu oldu.
Markanın kreatif direktörü Daniel Roseberry’nin vahşi hayvanları moda ile bir araya getirdiği anlar hem moda dünyasında hem de sosyal medyada yankı uyandırdı.
Tasarımcı sosyal medya hesabından kıyafetlerin ve hayvan başlarının nasıl yapıldığına dair görüntüler paylaşmayı ihmal etmedi. İtalyan şair Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sından (Inferno) ilham aldığını belirten Roseberry, doğanın gücünü temsil eden tasarımların tamamen el işçiliğiyle ortaya çıktığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunun adını “Aire” olduğunu duyuran ünlü reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner ise siyah elbisesinin üzerindeki dev aslan başıyla defilenin en çok konuşulan ismi oldu.
Omzunda aslan başıyla dikkat çeken 25 yaşındaki yıldızın bu görünümü, iklim aktivistlerinin de ilgisini çekti. Marka sahte kürk kullandıklarını açıklayarak “Bu görünümlerde hiçbir hayvan zarar görmemiştir” ibaresine yer verdi.
Sürrealist tasarımlarıyla önce çıkan Schiaparelli, 1927 yılında Elsa Schiaparelli tarafından kuruldu. Geçmişte hayvan derisi ve kürk kullanmasıyla bilinen marka, değişen dünya düzenine ayak uydurarak sahte kürk kullanımına geçiş yaptı..
PETA'nın Başkanı Ingrid Newkirk, markanın 3 boyutlu hayvan kafalarını kullanmasını 'yenilikçi' buldu.
Ünlü model Shalam Harlow, defilede beyaz leopar ilhamlı bir tasarımla yürüdü.
Defilede yürüyen modellerden biri olan Irina Shayk, defile hazırlık aşamasında böyle görüntülendi.
Koleksiyonda kullanılan panter başlarından biri.
Defileyi izlemeye gelen şarkıcı Doja Cat’in Swarovski taşlarıyla bezenmiş vücudu ise defilenin en çok konuşulan bir başka olayı oldu. Makyaj artisti Pat McGrath, şarkıcının tüm vücudunu 3 bin Swarovski kristaliyle donattı.