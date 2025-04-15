Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dizinin 3. sezon tarihi belli oldu
Prens dizisinin 3. sezon yayın tarihi, dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyicilerine kahkaha dolu anlar yaşatan Prens dizisinin 3. sezonunda kadınlar çağı başlayacak. Dizinin 3. sezon yayın tarihi ve hangi platformda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Prens dizisinin 3. sezonu için tarih araştırmaları başladı. 3. sezonunda yeni dijital platform Max üzerinden izleyicileriyle buluşacak olan Prens dizisinin yeni sezon tarihi duyuruldu. İşte ayrıntılar...