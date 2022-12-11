Prens Harry ve Meghan Markle'e üst düzey tepki: Taç giyme törenine gelmesinler!

Ödülün ardından 100 milyon sterlinlik Harry & Meghan belgesel serisi, bu hafta ilk kısmı yayınlanınca büyük bir fırtına kopardı. Belgesel için kraliyetten ne tepki verileceği merak konusu.

Belgeselin ilk kısmı yayınlanınca ve İngiliz kraliyetinin en hassas noktası yara alınca büyük fırtınaların kopması bekleniyordu. Öyle de oldu: Kral Charles’ın taht varisi oğlu Prens William ve eşi Prenses Kate konusundaki hassasiyeti biliniyor. Kral olduğundan beri bu ikiliyi yanından ayırmayan ve hem desteğini gösteren hem de onları yeni edindikleri kraliyet görevlerinin başında görmek isteyen Charles’ın, belgeselde özellikle de en sevdiği gelini Kate Middleton’la ilgili bir olumsuzluk gördüğü anda devreye girip Harry ve Meghan’ın tüm unvanlarını elinden almaya kalkışmayı düşündüğü saraydan sızan bilgiler arasında. Herkesin fısıltıyla konuştuğu bir diğer gerçek de Charles’ın ve Camilla’nın yaşananlardan çok ‘yorgun ve bıkkın’ olduğu, Prens William’ın da küplere bindiği. Ancak son duyumlar Prens William ve Kral Charles'ın, belgesel dizinin ardından Prens Harry ve Meghan Markle ile 'kısasa kısas' savaşına girmeyeceği yönünde.