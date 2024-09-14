Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı
Bursa'nın siyah inciri, 2008 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bursa'ya yaptığı ziyaretle adını dünyaya duyurmuştu. Eylül ayının başında AB'den coğrafi tescil alırken, özenle toplanan incirler Avrupa yolculuğu için hazırlanıyor.
Avrupa Birliği'nden eylülün başında coğrafi tescil alan, dönemin İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 2008 yılında Bursa'ya yaptığı ziyarette tadına hayran kalması ile ünü İngiltere'ye ulaşan ve Buckingham Sarayı'nın sofralarında yer alınca adını tüm dünyaya duyuran 'Bursa Siyahı', rengi, tadı, aroması, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile tercih ediliyor.