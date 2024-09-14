Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı

Bursa'nın siyah inciri, 2008 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bursa'ya yaptığı ziyaretle adını dünyaya duyurmuştu. Eylül ayının başında AB'den coğrafi tescil alırken, özenle toplanan incirler Avrupa yolculuğu için hazırlanıyor.

Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı - 1

Avrupa Birliği'nden eylülün başında coğrafi tescil alan, dönemin İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 2008 yılında Bursa'ya yaptığı ziyarette tadına hayran kalması ile ünü İngiltere'ye ulaşan ve Buckingham Sarayı'nın sofralarında yer alınca adını tüm dünyaya duyuran 'Bursa Siyahı', rengi, tadı, aroması, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile tercih ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı - 2

Mevsimsel sıcaklıklara bağlı olarak ağustos ayının ilk ya da ikinci haftası hasadı başlanan incirler, ağaçların dallarından özenle toplandıktan sonra bahçede Avrupa yolculuğu için hazırlanıyor.

Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı - 3

Türkiye'deki üretiminin yüzde 90'ını karşılayan Bursa'nın siyah inciri, dönemin İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 2008 yılında Bursa'ya yaptığı ziyaretle adını tüm dünyaya duyurdu.

2'nci Elizabeth, Bursa'da kendisine ikram edilen ve tadına hayran kaldığı siyah inciri, İngiltere'ye döndüğünde Prens William'ın o dönem hamile olan eşi Kate Middleton'a sabah bulantıları için önerince 'Bursa Siyahı' da Buckingham Sarayı'nın sofralarındaki yerini aldı.

Böylelikle 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu da başlamış oldu. 2023 yılında Bursa'da 28 bin ton civarında incir üretimi yapılırken, bu ürünün yüzde 60 ila 70'i yaş olarak ihraç edildi.

Her yıl Türkiye'ye 45-50 milyon dolar döviz girdisi sağlayan 'Bursa Siyahı', rengi, tadı, aroması, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile tercih ediliyor.

Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı - 4

Mevsimsel sıcaklıklara bağlı olarak ağustos ayının ilk ya da ikinci haftası hasadı başlanan incirler, ağaçların dallarından özenle toplandıktan sonra bahçede Avrupa yolculuğu için hazırlanıyor.

Renklerine, büyüklüklerine ve gramajlarına göre, 'reçellik', 'ihracat' ve 'olgun iç piyasa' olarak ayrılan incirler, hazır hale geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil alan 26'ncı ürün olarak açıkladığı 'Bursa Siyahı', bahçelerden ihracatçı firmalara kasalarla ulaştırılarak, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Norveç, İsveç ve Hong-Kong'a gönderiliyor.

Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı - 5

Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'nde incir yetiştiriciliği yapan Sait Kaya, Bursa'nın siyah incirinin aroması ve renginin yanı sıra raf ömrünün uzun olması nedeniyle tercih edildiğini söyleyerek, "Buranın artık toprağından mı havasından mı bilmiyorum; ama incirler daha dayanıklı oluyor. Raf ömrü daha uzun oluyor" dedi.

Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı - 6

"RENGİNİ AYDAN, TADINI GÜNEŞTEN ALIYOR"

Bursa siyah incirinin diğer meyveler gibi güneşte olgunlaşmadığını, aydan rengini, güneşten ise tadını aldığını belirten Yörükali Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Umut Kaya ise "İncirin küçük bir hikayesi var. Biz de dedemizden duyduğumuza göre, 'Bursa siyah inciri, güneşten olgunlaşmaz' derlerdi. 'Bursa Siyahı' genelde aydan rengini alır. Siyahlığı ay ona sağlar. Biz de sadece güneşten tadını alır, vitaminini alır diye biliyoruz (DHA)

Rengini aydan, tadını güneşten alıyor, Buckingham Sarayı'nın sofrasını süslüyor: Bursa siyahı - 7
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