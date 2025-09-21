Rusya'da Eurovision'a alternatif şarkı yarışması "Intervision" düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Eurovision" şarkı yarışmasına alternatif olarak hazırlanan "Intervision" uluslararası şarkı yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Kazakistan ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeden şarkıcı katıldı. Yarışmayı Vietnam'ı temsil eden şarkıcı Duc Phuc kazandı.
Moskova'daki Live Arena'da düzenlenen yarışmaya, Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Kazakistan ve Suudi Arabistan da dahil 20'den fazla ülkeden şarkıcı katıldı.
Sahne alan yarışmacılar, ülkelerindeki ulusal dillerde şarkı söyledi.
Rusya'yı yarışmada "Shaman" takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil etti.