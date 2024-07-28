Safiye Soyman'ın acı günü: Oğlum melek oldu
Sanatçı Safiye Soyman, 52 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin ardından Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi. Evinde oğlu için gözyaşı döken Soyman, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu, melek oldu benim oğlum." diye ağladı.
Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü.