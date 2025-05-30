1 bardağı uzun süre tok tutuyor Kilo vermeye yardımcı
Sağlıklı yaşam arayışında olanlar için pancar suyu, düşük kalorili ve besleyici yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle kilo yönetiminde sağladığı katkılarla dikkat çeken pancar suyu, yüksek lif içeriğiyle de sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı.
Son yıllarda sağlık dünyasında adını sıkça duyuran pancar, artık yalnızca salatalarda ya da gıda boyası olarak değil, işlevsel bir besin olarak değerlendiriliyor. Özellikle kilo yönetiminde sağladığı katkılarla dikkat çeken pancar suyu, içerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde vücut üzerinde çok yönlü olumlu etkiler yaratıyor.
DÜŞÜK KALORİ, YÜKSEK LİF
Pancar suyu, 100 gramda sadece 43 kalori içermesiyle düşük kalorili beslenme düzenlerine uygun bir seçenek sunuyor. Aynı zamanda yüksek lif oranı sayesinde sindirimi destekliyor ve uzun süre tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme riskini azaltıyor.