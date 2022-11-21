1 milyardan fazla insan duyma yetisini kaybetme riski taşıyor

Kulaklıkla akıllı bir telefondan dinlenen müziklerde ses yüksekliğinin 105 desibele çıkabildiğini belirten uzmanlar, konser alanlarında ise ortalama olarak ses seviyesinin ise 104 ile 112 desibel arasında olduğunu belirtti.

İşitme sağlığı için güvenli müzik dinleme politikası oluşturulması ve sesin insan sağlığı için güvenli bir seviyede tutulması gerektiğinin altı çiziliyor.