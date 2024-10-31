10 bin yıllık şifa kaynağı! Havalar soğuyunca kapış kapış satılmaya başladı: Hem kanseri önlüyor hem solunum yollarına iyi geliyor

Boza, kalp ve damar hastalıklarına karşı kalkan olur. Kanserojen maddelerin vücuda zarar vermesine engel olabilir.

AŞIRI TÜKETİLMESİ SAKINCALI OLABİLİR

Boza; darı, mısır ve bulgurla yapıldığı için bu besin maddelerine alerjisi olanlar tarafından tüketilmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Çok tüketildiğinde midede şişkinlik ve bağırsaklarda gaz sorunu yaşanabilir. Günde en fazla 2 bardak tüketilmesi tavsiye edilir. Mayalanma sırasında oluşan asitler, aşırı tüketildiğinde vücuttaki asit oranını artırır. Fazla asit nedeniyle bağırsak hareketleri de artacağı için ishal oluşabilir.



Ayrıca boza, yüksek kalorisiyle de ön plana çıkar. Bu nedenle kilo problemi yaşayanların, çok fazla tüketmesi önerilmez.