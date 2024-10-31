10 bin yıllık şifa kaynağı! Havalar soğuyunca kapış kapış satılmaya başladı: Hem kanseri önlüyor hem solunum yollarına iyi geliyor
Kendine has tadıyla kış lezzetlerinin olmazsa olmazı olan boza, özellikle solunum yolu hastalıklarını önleyici etkisiyle biliniyor. İçeriğindeki fosfor, demir ve selenyum ile genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlayan boza, zengin lif oranıyla da dikkat çekiyor.
Havaların serinlemesiyle kapış kapış satılan boza; buğday, arpa, yulaf, mısır, pirinç, bulgur ve darı gibi tahıllardan yapılır.
Bozanın tarihinin bundan 10 bin yıl öncesine kadar uzandığı bilinir. Bazı kaynaklarda ilk olarak Mezopotamya ve Doğu Anadolu topraklarında ortaya çıktığı rivayet edilen boza, adını Farsça'da pirinç ve darı unundan yapılan kıvamlı ekşimiş içecek anlamına gelen ''Buze' kelimesinden alır.