105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum

YOGANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yoga, tarihsel olarak Hindistan'a dayanan ve bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı birleştiren bir uygulamadır. Yoga, sadece bir egzersiz biçimi olmanın ötesine geçer, aynı zamanda zihinsel ve duygusal dengeyi sağlama, stresi azaltma ve içsel huzuru bulma yolunda bir araçtır.

Yoga, vücudun esnekliğini artırmada son derece etkili bir yöntemdir. Düzenli yoga yaparak, vücutta kasların uzaması sağlanır, eklemler daha hareketli hale gelir ve vücut daha hafif hissedilir. Yoga pozisyonları, kasları esnetmenin yanı sıra kasları güçlendirmeye de yardımcı olur. Kaslar güçlendikçe, kemikler ve eklemler de daha sağlıklı olur. Yoga özellikle sırt, bel ve boyun gibi bölgelerdeki gerilimi azaltmaya yardımcı olur.