105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum

Geçtiğimiz ay 105. yaş gününü kutlayan Daisy Taylor, uzun ömürlü olmanın sırrını paylaştı. ''Bu kadar uzun ömürlü olacağımı ben de tahmin etmezdim'' diyen Taylor, sağlığını her sabah yoga yapmaya borçlu olduğunu söyledi.

105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum - 1

Her gün uyandığında mutlaka yarım saatini yogaya ayırdığını söyleyen 25 torun sahibi kadın, ''En sevdiğim yoga pozisyonu, ayakta yarım ay pozu. Çünkü bu poz, bana iyi bir esneme sağlıyor. Yoga, yalnızca bedenimi değil, zihnimi de geliştiriyor. Yaşlandıkça daha zeki biri olduğumu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. 

Yoganın yanı sıra eğlenmenin de uzun yaşam üzerinde etkili olduğunu belirten Taylor, ''Mutlaka sosyalleşin. Gülün, eğlenin. Sohbet etmek, ruh sağlığınıza iyi gelecektir'' dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum - 2

YOGANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yoga, tarihsel olarak Hindistan'a dayanan ve bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı birleştiren bir uygulamadır. Yoga, sadece bir egzersiz biçimi olmanın ötesine geçer, aynı zamanda zihinsel ve duygusal dengeyi sağlama, stresi azaltma ve içsel huzuru bulma yolunda bir araçtır.

Yoga, vücudun esnekliğini artırmada son derece etkili bir yöntemdir. Düzenli yoga yaparak, vücutta kasların uzaması sağlanır, eklemler daha hareketli hale gelir ve vücut daha hafif hissedilir. Yoga pozisyonları, kasları esnetmenin yanı sıra kasları güçlendirmeye de yardımcı olur. Kaslar güçlendikçe, kemikler ve eklemler de daha sağlıklı olur. Yoga özellikle sırt, bel ve boyun gibi bölgelerdeki gerilimi azaltmaya yardımcı olur.

105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum - 3

Bilgisayar başında uzun saatler geçirenler, sürekli telefona bakanlar ve hareketsiz oturanlar, zamanla duruş bozuklukları yaşayabilirler. Yoga; omuzlar, sırt, boyun bölgesindeki gerginliği çözen pozisyonlarla bu sorunları ortadan kaldırır.

Yoga, kasların doğru şekilde çalışmasını teşvik eder ve bedenin doğal yapısına uygun bir duruşu geliştirir. Düzenli yoga yapmak, sırt ağrılarını önlemeye yardımcı olur.

Yoga, bedeni toksinlerden arındırmak için mükemmel bir yöntemdir. Yoga pozisyonları, vücudun çeşitli organlarına baskı uygulayarak detoksifikasyonu teşvik eder. Derin nefes alma teknikleri, oksijenin vücutta daha verimli kullanılmasını sağlar, bu da organların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum - 4

Yoga, sadece bedeni değil, aynı zamanda zihni de rahatlatır. Yoga pratiği sırasında yapılan derin nefes egzersizleri ve meditasyon teknikleri, vücuttaki stres hormonu olan kortizolü düşürür. 

Yoga, zihinsel sağlığı iyileştirmede etkili bir araçtır. Depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik durumları hafifletir. Özellikle mindfulness (farkındalık) pratiği, anın içinde kalmayı öğretir ve zihnin geçmişteki ya da gelecekteki kaygılardan uzaklaşmasını sağlar.

Yoga, vücudun dengesini geliştiren ve koordinasyon yeteneğini artıran bir uygulamadır. Birçok yoga pozisyonu, vücudun dengeyi sağlama yeteneğini artırır. Denge egzersizleri, bacakları, karın kaslarını ve omurgayı güçlendirir. Ayrıca, vücut farkındalığını artırarak kaslar ve eklemler arasındaki koordinasyonu geliştirir.

105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum - 5

Yoga, kalp sağlığını iyileştirebilir ve genel dolaşımı artırabilir. Yoga sırasında yapılan derin nefes teknikleri (pranayama) ile oksijen alımı artırılır ve kan dolaşımı hızlanır. Bu, hücrelerin daha verimli çalışmasını sağlar ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Ayrıca, bazı yoga pozisyonları kalp hızını artırabilir, bu da kardiyovasküler sağlığı destekler. Düzenli yoga pratiği, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Yoga, vücuttaki ağrıların yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle sırt ve boyun ağrıları, yoga pratiğiyle azalabilir. Yoga, kasları esnetirken, aynı zamanda eklem hareketliliğini artırarak vücudun ağrılı bölgelerine rahatlama sağlar. Kasları güçlendirmek, kemik ve eklemlerin doğru çalışmasına yardımcı olur, bu da ağrıların azalmasına neden olabilir.

Yoga, uyku kalitesini artırmada oldukça etkilidir. Özellikle gece yatmadan önce yapılan yoga uygulamaları, sinir sistemini yatıştırır ve bedeni uykuya hazır hale getirir. Derin nefes almayı teşvik eden yoga pozisyonları, vücudun rahatlamasına yardımcı olur ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

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