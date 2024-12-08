105 yaşındaki kadın uzun ömürlü olmanın sırrını verdi: Her sabah mutlaka yapıyorum
Geçtiğimiz ay 105. yaş gününü kutlayan Daisy Taylor, uzun ömürlü olmanın sırrını paylaştı. ''Bu kadar uzun ömürlü olacağımı ben de tahmin etmezdim'' diyen Taylor, sağlığını her sabah yoga yapmaya borçlu olduğunu söyledi.
Her gün uyandığında mutlaka yarım saatini yogaya ayırdığını söyleyen 25 torun sahibi kadın, ''En sevdiğim yoga pozisyonu, ayakta yarım ay pozu. Çünkü bu poz, bana iyi bir esneme sağlıyor. Yoga, yalnızca bedenimi değil, zihnimi de geliştiriyor. Yaşlandıkça daha zeki biri olduğumu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
Yoganın yanı sıra eğlenmenin de uzun yaşam üzerinde etkili olduğunu belirten Taylor, ''Mutlaka sosyalleşin. Gülün, eğlenin. Sohbet etmek, ruh sağlığınıza iyi gelecektir'' dedi.