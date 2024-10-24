15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor
15. ve 18. yüzyıllar arasında yaygın olarak görülen skorbüt hastalığı, son yıllarda dünya genelinde artan yoksulluk nedeniyle yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar, erken teşhis edilmemesi halinde hastalığın ölümcül olabileceği konusunda uyardı.
Geçmiş yıllarda daha çok denizciler arasında görülen skorbüt hastalığı, aşırı C vitamini ekslikliğinden kaynaklanıyor. Uzmanlar, skorbüt hastalığının yeniden ortaya çıkmasını, dünya genelinde artan gıda yoksulluğuna bağlıyor.