15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor

Skorbüt, cildin ve kan damarlarının sağlıklı kalması için gerekli olan C vitamini eksikliğiyle ortaya çıkar. Özellikle beslenme şekli, skorbüt hastalığı riskini artırırken, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar da bu hastalığı tetikleyen diğer etkenler arasındadır.