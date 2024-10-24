15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor

15. ve 18. yüzyıllar arasında yaygın olarak görülen skorbüt hastalığı, son yıllarda dünya genelinde artan yoksulluk nedeniyle yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar, erken teşhis edilmemesi halinde hastalığın ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor - 1

Geçmiş yıllarda daha çok denizciler arasında görülen skorbüt hastalığı, aşırı C vitamini ekslikliğinden kaynaklanıyor. Uzmanlar, skorbüt hastalığının yeniden ortaya çıkmasını, dünya genelinde artan gıda yoksulluğuna bağlıyor.

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15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor - 2

Bireylerin, hayat pahalılığı nedeniyle beslenirken tasarruf yapmak zorunda kalması; karaciğer yetmezliği, yaygın kanama, sinir sistemi bozukluklarına bağlı gelişen epileptik nöbetler ve yaygın organ hasarı gibi ölümcül sonuçlara zemin hazırlayabilir.

15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor - 3

Skorbüt, cildin ve kan damarlarının sağlıklı kalması için gerekli olan C vitamini eksikliğiyle ortaya çıkar. Özellikle beslenme şekli, skorbüt hastalığı riskini artırırken, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar da bu hastalığı tetikleyen diğer etkenler arasındadır.

15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor - 4

Yetersiz beslenmenin İngiltere'de milyonlarca kişiyi etkileyen yaygın bir sorun olduğunu açıklayan İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti, en fazla risk altında olan yaş grubunun 5 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler olduğunu belirtti.

15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor - 5

Daha çok halsizlik, iştah azalması ve kilo alamama gibi belirtilerle kendini gösteren skorbüt hastalığı, ileri evrelerde nefes darlığı ve kas ağrılarına dönüşebilir.

15. yüzyılda can alan hastalık geri döndü! En büyük nedeni yoksulluk: Erken teşhis edilmezse öldürüyor - 6

BMJ Case Reports dergisine konuşan doktorlar, skorbüt hastalığında erken teşhisin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Aksi takdirde hastalık, ölümle sonuçlanabilir.

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